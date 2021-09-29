Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время путешествия смотрел видео, в котором скандально известный одесский блогер Стас Домбровский берет интервью у пожизненно заключенного.

Этот факт обнаружил блогер Александр Савич и написал о нем на своей странице в Facebook.

Ранее в сети появился кадр, где Порошенко сидит в самолете и смотрит на планшете видео. Блогер приблизил изображение его планшета и стало видно, что экс-президент смотрит видео Домбровского, где он берет интервью у заключенного на пожизненный срок.

Стоит отметить, что Стас Домбровский имеет семь судимостей и более десяти лет провел в местах лишения свободы, активный участник общественных движений Одессы. Известен резкими критическими заявлениями в адрес городской власти и о политических события в Украине. В 2016 году публично признался в избиении своей тогдашней супруги. В 2020 году в знак протеста в зале суда перерезал себе горло. Выступает против движения АУЕ.

Напомним, Петр Порошенко потратил на отпуск с яхтой около Хорватии более 6 миллионов гривен.