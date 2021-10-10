Сегодня, 10 октября, сторонники Порошенко устроили акцию "З@ебало" и направились к дому действующего президента Украины Владимира Зеленского.

При этом сторонников экс-президента Украины и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко под госдачей Зеленского, которая находится в Конча-Заспе, встречает большое количество правоохранителей. Они плотной колонной охраняют место жительства президента Зеленского.

Количество правоохранителей на акции сторонников Порошенко гораздо больше. Фото: "Страна"

На данный момент часть участников акции уже находится под воротами госдачи главы государства. Участники разворачивают флаги. Играет националистическая музыка. Впрочем, сейчас силовиков на месте акции значительно больше.

Участники акции разворачивают плакаты. Фото: "Страна"

Напомним, в Козине Киевской области 9 октября неизвестные мужчины попытались прорваться в дом Петра Порошенко. Подтянувшиеся сторонники Порошенко заградили им дорогу, началась потасовка. Митингующие заявили, что пришли к Порошенко спросить о его связях с Виктором Медведчуком, которому объявили подозрение в госизмене и пособничестве терроризму за покупку угля в "ЛДНР".

После чего "активисты" от близких к Порошенко структур собрались с ответным визитом к дому действующего главы государства Владимира Зеленского.