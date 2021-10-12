Во вторник, 12 октября, в Киеве, под Мариинским дворцом, где проходит саммит Украина-ЕС, продолжается акция протеста журналистов СМИ, незаконно заблокированных решением СНБО.

Об этом сообщает наш корреспондент с места событий.

Акция протеста проходит в виде импровизированной студии, которую журналисты развернули прямо в Мариинском парке.

Телеведущий Василий Апасов говорит, что цель акции - привлечь внимание к проблеме закрытых СМИ в Украине.

"Сегодня в Украину приехало много уважаемых людей. Думаю, эта акция не останется незамеченной. Мы уверены, что вопрос закрытия СМИ ещё подымется неприятным ребром для нашей власти", - считает Апасов.

Также участники акции, кроме транспарантов, приготовили письма представителям Евросоюза о незаконности действий украинской власти, которые сегодня будут переданы участникам саммита Украина - ЕС.

Напомним, днем ране попавшие под санкции СНБО украинские СМИ обратились к участникам саммита Украина-ЕС и развесили билборды с призывами поднять вопрос свободы слова в Украине. Внизу на бордах были нарисованы логотипы попавших под санкции медиа: "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", "Шарий.net", а также нашего издания, против которого СНБО ввел санкции в августе.

Однако бигборды в Киеве простояли менее суток. Сегодня с утра их оборвали.