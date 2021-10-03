Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна обсуждает с Евросоюзом создание телеканала для борьбы с российской дезинформацией.

Об этом он сказал на брифинге, посвященном итогам встречи со "Слугами народа" в Трускавце.

"Отдельный вопрос относительно безопасности на Донбассе - это информационная политика. Мы развиваем платформу. Кстати, сегодня ведется обсуждение со странами ЕС, чтобы на основе того или иного нашего канала сделать международный канал, который будет за границами нашего государства рассказывать о реальности, имеющей место на Украине - это борьба против российской дезинформации", - сказал он.

Напомним, в ходе этого же брифинга Зеленский заявил, что хочет встретиться с Путиным, но этой встрече якобы мешает окружение президента России.

Как сообщала "Страна", в Кремле контакт Зеленского с Путиным также считают необходимым, но пока не видят оснований для встречи. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, этот тупик связан исключительно с позицией Украины, которая не хочет выполнять минские договоренности.