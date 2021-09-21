Служба безопасности Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций "Стратком Украина" запустила информационную кампанию "Есть информация об опасности - звони в СБУ". Ее главная задача - с помощью обращений граждан на горячую линию выявить угрозы национальной безопасности Украины.

Об этом сообщается в Фейсбуке СБУ.

СБУ призвала украинцев звонить на горячую линию 0-800-501-482. Полученные по телефону доверия службы данные будут храниться в тайне и тщательно проверяться, заверили в СБУ.

"Главная цель кампании - борьба с сепаратизмом, вербовкой граждан Украины со стороны иностранных спецслужб, а также противодействие распространению фейков, дезинформации и пропаганды страны-агрессора. Кампания продлится три месяца и будет проходить в тех областях Украины, которые кроме зоны проведения ООС представляют повышенный интерес для иностранных спецслужб. Это Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Херсонская области", - сказано в сообщении.

По словам пресс-секретаря СБУ Артема Дехтяренко, кампания является частью системной работы СБУ.

"СБУ борется с сепаратизмом и попытками нарушить суверенитет Украины не только на Донбассе, но и в мирных регионах. Наша цель - блокировать враждебную пропаганду и деятельность российских агентов по разжиганию межнациональной розни, созданию искусственных конфликтов и вербовке местных граждан", - заявил Дехтяренко.

Информационная кампания по противодействию "проявлениям гибридной агрессии со стороны РФ", как ее назвали в СБУ, стала первым совместным проектом Центра стратегических коммуникаций и Службы безопасности. Центр с 2015 года поддерживает украинские органы обороны и безопасности. Его партнерами являются Министерство обороны, Государственная пограничная служба, Министерство ветеранов, Министерство иностранных дел, Генеральный штаб ВСУ, правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, НАТО, Международная организация по миграции и др.

Проект финансирует правительство США.

СБУ регулярно отчитывается о том, как борется с сепаратизмом. Так, пять лет назад она взялась преследовать сепаратизм в газете Российского культурного центра Львова.

А в этом году обвинила жителя Берегово в призывах к отделению Закарпатья от Украины.