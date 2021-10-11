Сегодня вечером, 11 октября, с разницей ровно в один час на сайтах президентов Украины и России появились отчеты о телефонных переговорах. Владимир Зеленский - первым, Владимир Путин - вторым, побеседовали с коллегами из Франции и Германии - Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

Общение состоялось в день визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Она прилетела в российскую столицу на встречу, в том числе, с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который курирует переговоры по Донбассу со стороны России.

"Страна" рассказывает, о чем Зеленский и Путин, по их версиям, общались с Меркель и Макроном, а также анализирует, что это означает для Нормандского формата.

У Зеленского: "Обсуждены шаги по подготовке к саммиту"

Отчет на сайте президента Украины о телефонном беседе с Меркель и Макроном был опубликован в 19:00.

Указывается, что "обсуждались дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования на Донбассе, а также подготовка к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

По данным офиса президента Украины, стороны отметили, что ожидают от этого саммита "конструктива и достижения договоренностей относительно согласованных последовательных шагов", которые смогут обеспечить стабильный мир на Донбассе.

Отдельно записан такой пассаж: "Лидеры трех государств обсудили предложения касательно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в Нормандском формате".

Потом отмечается, что президент Украины проинформировал собеседников о ситуации с безопасностью на востоке страны. И рассказал об "усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира".

В ответ на это, пишет сайт Зе, "германский и французский лидеры поприветствовали весомые практические шаги украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта" (сами они потом, к слову, этого не подтвердили).

Касательно обещаний, данных на саммите во Франции два года назад, записано следующее: "Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита "Нормандской четверки".

Отметим, что украинская часть обещаний - имплементация формулы Штайнмайера в законодательство и обсуждение на ТКГ "минского пакета" законопроектов - на данный момент осталась невыполненной ни на 1%.

И в завершении: канцлер ФРГ и президент Франции пообещали поднять эти вопросы во время разговора с Владимиром Путиным, который состоялся сразу же по окончании беседы с Зеленский.

У Путина: "Обсуждены предпосылки к организации "нормандского" саммита"

Отчет на сайте Путина о его общении с Меркель и Макроном появился в 20:00.

Сайт Кремля традиционно высказывался о теме "нормандских" переговоров в пессимистических тонах.

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта", - сходу написала администрация Путина.

При этом три лидера отметили важность реализации Минских договорённостей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования (эти соглашения в сообщении у Зеленского вообще не упоминались).

Кремль также выразил заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате".

Затем, в векторе резкой статьи Дмитрия Медведева об Украине, приводится позиция Путина.

"Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договорённостей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)", - говорится в отчете о телефонной беседе.

Следующая часть дает осторожную надежду на то, что новые переговоры все же могут состояться: "С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки".

Впрочем, Путин вновь дал понять, что торопиться лететь на новый "нормандский саммит" он не собирается. Если Владимир Зеленский, в его версии, обсудил "шаги по подготовке к саммиту". То Владимир Путин готов продолжить "изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и "нормандского саммита".

Кремль отмечает, что министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. То есть это пока единственный практический результат - могут встретиться главы МИД "четверки".

У Меркель: "Подчеркнули необходимость полного выполнения Минских договоренностей"

У канцлера ФРГ также обнародовали релиз о переговорах. Из него становится точно понятно, что инициаторами телефонных звонков выступили Меркель и Макрон.

"В центре обсуждения была реализация Минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Канцлер, президент Макрон и президент Зеленский подчеркнули необходимость полного выполнения Минских договоренностей и решений Парижского саммита декабря 2019 года и заявили о своей готовности продолжить усилия в нормандском формате", - говорится в отчете Меркель.

Затем, отметили в Берлине, канцлер и президент Макрон позвонили президенту России Путину по тому же вопросу.

"Канцлер и президент Франции призвали президента России продвинуть переговоры в нормандском формате. Собеседники договорились попросить министров иностранных дел встретиться как можно скорее", - заявили у Меркель.

Таким образом, только в отчете Зеленского ничего не сказано о Минских договоренностях, о которых упомянули и Путин, и Меркель.

"Нормандия" сдвинется с места?

Видимых поводов для звонка европейцев Зеленскому и Путину только один - сегодняшний визит в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Пока о нем известно лишь то, что стороны могут возобновить регулярные встречи по Донбассу, которые начались еще при Обаме (их вела та же Нуланд) и закончились во времена Трампа, который боялся прослыть "русским шпионом".

"Страна" уже рассказывала о ненулевых шансах с приходом демократов и Байдена действительно активизировать вопрос урегулирования на Донбассе в российско-американской повестке. И вот сейчас еще один шаг в этом направлении сделан.

По-прежнему есть сомнения в том, что удастся до чего-то договориться - но если вообще не разговаривать, то шансы точно будут нулевыми.

Неизвестно пока о чем конкретно договорилась Нуланд в Москве сегодня. Но Меркель и Макрон уже позвонили в Киев и Москву. Возможно, пытаясь сыграть на упреждение и показать, что Европа активно вовлечена в урегулирование, и США тут "ловить нечего".

Или если у Нуланд в Москве что-то получится, то поучаствовать в этом успехе.

Второй вариант - это согласованная акция американцев и европейцев с целью надавить на противоборствующие стороны коллективно и усадить их за стол переговоров.

Как показало военное обострение весны, ни США, ни ЕС в усилении войны не заинтересованы (тем более, когда Киев использует эскалацию, чтобы не проводить нужные американцам "реформы"). А сейчас как раз на фронте идут достаточно нехорошие процессы: например, Украина фактически вышла из перемирия 2020 года, отменив приказы о запрете на открытие огня.

Еще один фактор, который мог вызывать спешный звонок из Европы - это сегодняшняя статья Дмитрия Медведева, где он в резких выражениях заявил, что с Украиной переговоров больше не будет. После этого не прошло и суток, как Париж и Берлин обеспокоенно призвали реанимировать "Нормандский формат".

Медведев, несмотря на то, что многие считают его уже отставленным политиком, человек неоднозначный. Напомним, что именно при его президентстве Россия за пять дней разгромила армию Саакашвили и подошла к Тбилиси. Не исключено, что именно поэтому ему доверили высказаться по Украине в достаточно жестком тоне.

Но сдвинется ли сейчас что-либо с мертвой точки - сказать трудно. Тем более, что эффект от медведевской статьи пройдет уже через пару дней. И все вновь ограничится встречами советников глав нормандской четверки, либо, максимум, встречей министров иностранных дел.

Маркером позитивных изменений может стать только одно - прогресс Украины по выполнению политической части Минских соглашений (то есть, принятие закона о выборах на Донбассе, изменений в Конституции по особому статусу, закона об амнистии, назначение и проведение выборов и т.д.).

А также (и даже раньше) - деэскалация на фронте и возврат к перемирию. Если эти два фактора не начнут работать, то все сегодняшние созвоны окажутся бесполезными. И ситуация продолжит развиваться по опасному сценарию срыва в военные действия.