В понедельник, 11 октября, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву. У неё запланированы встречи с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым, помощником президента России Владимира Путина по внешним делам Юрием Ушаковым и главным переговорщиком от России по Донбассу Дмитрием Козаком.

При этом встреча с Путиным не предусмотрена.

Источник "Интерфакса" сообщает, что на переговорах в том числе будет поднят вопрос о возобновлении регулярных двусторонних встреч по урегулированию на востоке Украины.

Отметим, что такие встречи были у Нуланд с Сурковым в начале 2016 года, после которых процесс выполнения политической части Минских соглашений действительно попытались сдвинуть с мёртвой точки. Но тогда эта попытка закончилась ничем.

Посмотрим как будет на этот раз.

Ранее "Страна" подробно писала о контексте визита Нуланд. Накануне заместитель Путина в Совете безопасности - бывший премьер и президент Дмитрий Медведев - написал неожиданно резкую статью о президенте Украины Владимире Зеленском.

Также сообщалось, что Вашингтон снял санкции с россиянина в обмен на согласие Москвы на визит Нуланд в Россию.