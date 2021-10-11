Россия посылает новый громкий сигнал по Украине.

Заместитель Путина в Совете безопасности - бывший премьер и президент Дмитрий Медведев - написал неожиданно резкую статью о Зеленском.

В выражениях Медведев, на которого это вообще не похоже, не стесняется. Крымскую платформу он называет "дебильной", закон о коренных народах - "ублюдочным", украинских националистов - "мерзавцами", руководство Украиной - "невежественным".

Зеленского он вообще сравнил с евреем, который пошел служить в СС.

Общий посыл материала - вести переговоры с нынешними властями Украины не имеет никакого смысла и даже вредно для России. Но говорить Россия готова с теми, кто, как следует из статьи Медведева, Украиной реально управляет - то есть с американцами.

"Страна" разобрала эту статью. И проанализировала, что она означает и почему вышла именно сейчас.

Зеленский - "вывернутый наизнанку человек"

Статья заместителя Путина по Совбезу выдержана в подчеркнуто критических - можно сказать, разгромных - тонах. Приведем ее краткую фабулу.

Начинает Медведев с того, что украинское руководство - это "люди без самоидентификации". Они самых разных национальностей, говорят преимущественно по-русски, но "истово служат" 5-7 процентам националистов.

Зампред Совета безопасности говорит, что Зеленский до этого зарабатывал деньги в России, а теперь совершил "нравственное сальто-мортале".

"Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС", - приводит гипотетическое сравнение заместитель Путина.

Медведев считает, что Зеленский пытается показать себя большим националистом, чем самые радикальные из них. Далее он описывает зверства украинских националистов во время войны и пишет, что президент Украины вынужден с ними солидаризироваться. И это создает в его голове "когнитивный диссонанс".

"Ему явно противно потакать этим настроениям, вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости. Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек", - пишет зам Путина и затем задает ключевой вопрос этой стать:

"Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться?" И сам же на него отвечает: "Никак".

"Дураков сражаться за Украину нет"

Далее у Медведева идет обширная подводка к следующему тезису: договариваться с Зеленским нет смысла еще и потому, что он несамостоятельный политик. Зампред Совбеза утверждает, что нынешняя зависимость Украины от команд из США куда сильнее, чем подчинение Киева Москве в рамках СССР.

При этом, считает Медведев, желаемых бонусов от американцев Киев не получит:

"США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что было метко названо "Анти-Россией" (в статье Путина об украинцах и русских - Ред.). А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах. Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет".

Последнее предложение относится к мотивации Запада. Что же до Москвы, то "нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", - завершает свою мысль Медведев.

"Переговоры с ними абсолютно бессмысленны"

Еще один аргумент - почему нельзя вести дела, это тотальная коррумпированность украинских политиков. "С такими слабыми людьми контакты непродуктивны. Они в любой момент продадут за пятиалтынный".

Приводятся и другие эпитеты: отношения с Украиной "вредные и бессмысленные", потому что Украина постоянно нарушает свои обязательства.

"Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в "нормандском формате", а потом — после внутренних бурлений в Раде, на площади или ЦУ из-за океана — разворачивают позицию совсем в другую сторону", - возмущается Медведев.

"Таким "партнерам" в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны (курсив автора - Ред.)".

Далее Медведев предлагает не делать "ничего" (так в тексте) - и ждать, пока у руля Украины не встанет "вменяемое руководство".

Причем он завершает статью намеком на то, что когда-то это произойдет: "Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые".

Что означает эта статья?

Во-первых, у нее есть вполне прикладной политический посыл.

Сегодня в Москву на переговоры прибывает замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая сейчас фактически курирует отношения с нашей страной в Госдепе. Встретится она и с главным переговорщиком по Донбассу в Кремле Дмитрием Козаком. То есть - будут обсуждать, что делать с конфликтом на востоке Украины и с тупиком по Минским соглашениям.

Статья Медведева, которая вышла в день ее визита, обозначает определенные позиции Кремля. В частности - что переговоры Москвы с Киевом по Донбассу бессмысленны. И дальше напрашивается вывод: где заканчивается дипломатия, начинается война.

Медведев этого вывода вслух не произносит, но тон у него, как видим, совсем недипломатический. Да еще и с понятным намеком, когда зам Путина приводит украинскую поговорку: "Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася".

Иными словами, до Виктории хотят донести, если американцы не "приведут в чувство" своих "клиентов" в Киеве, то ситуация может скатиться в неуправляемую эскалацию, и от Украины останется "только шкура". Чего Штаты, как показали события весны, совсем не желают (к теме визита Нуланд мы еще вернемся ниже)

Во-вторых, эта статья - ответ на многочисленные попытки Киева организовать встречу Зеленского и Путина.

Если и теперь украинский президент продолжит рассказывать, как данную встречу готовят - это будет выглядеть уже совсем странно.

В-третьих, статья, как ни странно, не захлопывает двери для урегулирования.

Автор ее - Дмитрий Медведев. Он хоть и зампред Совета безопасности, но голос по своему статусу имеет лишь совещательный. Реальную же политику определяет Путин, а дальше вниз по исполнительной цепочке: МИД, минобороны и остальное правительство.

Конечно, без ведома президента его зам по Совбезу не мог выпустить такой жесткий текст. Но это все равно не уровень МИД или Кремля. И если в дальнейшем американцы дадут гарантии исполнения договоренностей Киевом, то Путин сможет без потери лица ситуацию переиграть и даже с Зеленским что-то подписать.

Хотя такой сценарий, конечно, пока маловероятен. И понимание этого факта в том числе сквозит в статье Медведева. И будь шанс на компромисс высоким, то вряд ли в Москве стали бы делать столь резкий критический выпад.

Как статью восприняли в России?

В России текст Медведева обсуждают преимущественно в контексте визита Нуланд.

У Нуланд большой опыт переговоров по Донбассу. В начале 2016 года она активно курсировала между Украиной и Россией, проговаривая возможности реализации политической части Минских соглашений. В том числе, и убеждая в этом Киев.

Но сопротивление этому украинских властей и начавшаяся вскоре предвыборная кампания в США, которая прошла под лозунгом "борьбы с русским шпионом Трампом", процесс остановили, а потом (после блокады Донбасса в 2017 году) он и вовсе пошёл вспять.

И сейчас уже мало кто верит, что политическая часть Минска может быть реализована на практике в обозримом будущем. По крайней мере, при нынешней украинской власти. Да и в желание американцев давить по этому поводу на Киев также есть большие сомнения.

В тоже время, США сейчас вряд ли заинтересованы в любой эскалации между Украиной и Россией, так как это отвлечёт их силы и ресурсы от главного для них направления - противостояния с Китаем. И вот по этому поводу Нуланд и может говорить с россиянами.

И в рамках этих переговоров в Кремле могут поднять тему о необходимости "вернуть Зеленского в берега". В частности, прекратить внесудебные расправы с оппозицией и СМИ через санкции СНБО. А также восстановить полноценное перемирие на Донбассе.

Как на это отреагирует Нуланд - вопрос открытый. Но определённые признаки того, что Госдеп готов к диалогу имеются.

Вот что пишет телеграмм-канал "Россия в глобальной политике":

"Настойчивость, с которой замгоссекретаря стремилась приехать в Москву, вероятнее всего, связана с желанием администрации Байдена выяснить, каковы реальные перспективы обострения российско-украинских отношений. Эскалация Белому дому совершенно не нужна, поскольку вся деятельность предшествующих месяцев показывает, что администрация чётко определилась с приоритетами. Таковым номер один является сдерживание Китая, американо-китайские отношения устойчиво хужеют, а напряжённость растёт, сейчас в центре внимания опять оказался тайваньский вопрос, самый взрывоопасный. Скорого разрешения там не видно, скорее наоборот.

Соответственно, стратегия отсчитывается теперь от этой темы. Россия также всё больше рассматривается сквозь призму противостояния США с Китаем. С Москвой есть и парочка самостоятельных направлений, по которым периодически идут консультации в Женеве. Но связка с Китаем растёт в значимости. В том числе и там, где речь о факторах, способных отвлечь Вашингтон от основного направления конфронтации.

Представляется, что Байден и его команда сейчас заинтересованы в том, чтобы обстановка между Россией и Украиной, в особенности вокруг Донбасса, оставалась стабильной, без эскалаций. Рискнем даже предположить, что Вашингтон со своей стороны готов повлиять на Киев, тем более, что политическая динамика Владимира Зеленского довольно удивительна и для американцев.

Выяснение параметров многостороннего взаимного сдерживания по украинскому вопросу и составляет, вероятно, смысл приезда Нуланд".

При этом другие российские аналитики считают, что американцы повлиять на Украину, как хотят в России, не смогут или не захотят.

"На сегодняшний день украинская власть не просто недоговороспособна, и не просто выполняет поручения сюзерена, – она несубъектна. Киев сейчас не отвечает даже за выполнение тех поручений, которые ему приходят из Вашингтона", - заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Скорее наоборот - Украина будет ужесточать риторику и вести дела в полномасштабной дипломатической и информационной войне против России, кто бы что им не приказывал из Вашингтона. Исходить нужно из того, что украинская власть в каденции Зеленского глубоко провинциальна, некомпетентна и безответственна", - заявил Чеснаков.

Реакция Украины на статью Медведева

В Офисе президента материал зама Путина отправили комментировать советника Ермака Алексея Арестовича.

Он написал пост в еще более резких, чем Медведев, тонах, вывалив целый ворох историко-психологических претензий к России - от "гибридного" Московского царства до "мутировавшего" двуглавого орла.

Получился развернутый текст в стиле "сам дурак".

Но ясно, что эта реакция концептуально на основные посылы Медведева не отвечает. А именно - что с Украиной Россия дел иметь не будет, пока там не поменяется власть.

И теперь вообще нет понимания, как Банковая будет объяснять отказ Москвы от любых переговоров с Киевом.

Ведь договориться с Путиным по Донбассу было главным предвыборным обещанием Зеленского. И теперь его исполнить украинскому президенту, видимо, не удастся. Разве что, если он на 180 градусов поменяет свою политику.

В чем тогда "уникальное предложение" Зеленского в глазах тех украинцев, которые голосовали за него прежде всего за "президента мира"? И как теперь Офис президента будет останавливаться войну? На эти вопросы рассуждения Арестовича вообще никак не отвечают.