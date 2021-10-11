Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России (напомним, Совбез РФ возглавляет Владимир Путин - Ред.) опубликовал большую программную статью, в которой жестко раскритиковал политику Киева внутри страны и на международной арене.

Статья называется "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" (примечательно, что эпиграфом к своей работе Медведев выбрал украинскую поговорку "Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася" - Ред.) и посвящена нынешним отношениям Москвы и Киева.

Опубликовала статью газета "Коммерсант".

По мнению Дмитрия Медведева, переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию, и поэтому следует дождаться появления в Киеве вменяемого руководства.



"Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре", - отметил Медведев, говоря о нынешних украинских властях.



По мнению зампреда Совбеза, именно так киевское руководство понимает искусство дипломатии. "Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в Нормандском формате, а потом - после внутренних бурлений в Раде, на площади или "ЦУ" из-за океана - разворачивают позицию совсем в другую сторону", - пишет он.



Как считает Медведев, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный.



"А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi", - говорится в статье.



"Таким "партнерам" в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны", - подчеркнул Медведев.



Говоря об украинском президенте Владимире Зеленском, зампред Совбеза написал, что тот вынужден защищать отвратительные ему взгляды, и назвал его "вывернутым наизнанку человеком".

"Нынешний президент этой измученной страны — человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной «майдан», направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути — отказался от своей идентичности. Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины (которые, надо признаться, там всегда были, но составляли от силы 5–7% активного населения).

Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершить подобное нравственное «сальто-мортале». Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС", - написал Медведев.



Он также заявил, что нынешние власти Украины абсолютно несамостоятельны, страна находится под прямым иностранным управлением. По мнению Медведева, это управление гораздо жестче, чем" взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период".



"На Украине же зависимость полная – от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами (со стороны их американских патронов)", - считает зампред Совбеза.

Медведев пишет, что Украина не имеет никакой ценности на линии противостояния Запада с Россией. "Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", - заявил он.



США от Украины не нужно ничего кроме противостояния России, считает зампред Совбеза. "А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах", - полагает Медведев.

По его мнению, в отношениях с Украиной для России нет иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства", которое будет нацелено "не на тотальную конфронтацию" с Москвой и организацию "дебильных Крымских платформ", а на выстраивание "равноправных и взаимовыгодных отношений".

"Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - пишет Медведев.

Наша справка

Шарль Морис де Талейран-Перигор (родился 2 февраля 1754 года в Париже, умер 17 мая 1838 года). Французский политик и дипломат, занимавший пост министра иностранных дел при Наполеоне и позже. Считался мастером дипломатических интриг.

Ранее "Страна" сообщала, что Дмитрий Медведев останется председателем "Единой России" после минувших выборов в Госудуму.