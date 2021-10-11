Вскоре после общения Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Германия Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном стало известно о том, что с ними поговорил по телефону глава Кремля Владимир Путин. Основной темой диалога стала Украина.

Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.

Как рассказала пресс-служба Путина, собеседники обстоятельно обсудили вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения конфликта на Донбассе.

"При этом три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в Нормандском формате. Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договорённостей, достигнутых на предыдущих нормандских саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)", - сказано в записи на сайте.

С учетом непростого положения дел с урегулированием конфликта на востоке Украины лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам усилить контакты и работу по линии Нормандской четверки. Министры иностранных дел будут готовить проведение в этом формате встречи на своем уровне.

Стороны также условились продолжить изучать предпосылки к возможной организации, в случае целесообразности, и Нормандского саммита.

В ходе разговора были затронуты некоторые другие международные вопросы, в том числе борьба с терроризмом в Африке.

Как писала "Страна", Украина активно продвигает идею привлечения к Нормандскому формату США.

Однако в Москве ее считают прямым оскорблением Парижу и Берлину.