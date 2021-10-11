Президент Владимир Зеленский принял участие в видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основное темой беседы стала ситуация на Донбассе и урегулирование конфликта в этом регионе.

О беседе сообщает Офис президента.

Зеленский поблагодарил ФРГ и Францию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное участие в переговорах в Нормандской формате, после чего выразил надежду на такое ​​же активное участие и в будущем.

Затем лидеры обсудили дальнейшие шаги в мирном урегулировании на Донбассе и подготовку к проведению очередного саммита Нормандской четверки.

Стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по поводу согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе. Собеседники обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в Нормандской формате.

Президент Украины проинформировал собеседников о ситуации с безопасностью на востоке страны, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира.

Немецкий и французский лидеры поприветствовали практические шаги украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта. Они заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все усилия для мирного урегулирования на Донбассе.

Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита Нормандской четверки.

Меркель и Макрон пообещали поставить эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Разговор Зеленский прокомментировал в своем Твиттере.

"Провел важный разговор с Меркель и Макроном об активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовки саммита №4. Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", - сказано в твите.

Беседу прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Сегодня же в Москве с визитом находится Виктория Нуланд, которая, судя по всему, подключится к переговорам по Донбассу. Вероятно об этом и был разговор сегодня у Зеленского с Макроном и Меркель. Что касается встречи Нормандской четверки на уровне президентов, то там, судя по статье Медведева, все по-прежнему тяжело", - написал канал.

Ранее "Страна" рассказывала, что заместитель Путина в Совете безопасности Дмитрий Медведев в своей статье от 11 октября заявил, что по сути с нынешними ненадежными и полностью зависимыми от Запада властями Украины Кремлю обсуждать нечего.

Также мы писали, что Киев неоднократно предлагал включить в Нормандский формат США, против чего высказался глава МИД РФ Сергей Лавров.