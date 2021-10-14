Сегодня, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский приедет на остров Хортица, где примет участие в торжественных мероприятиях в честь Дня защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

Глава государства поучаствует в мероприятиях, которые пройдут на территории Национального заповедника, который расположился на острове Хортица. В рамках торжеств пройдет принятие присяги лицеистами.

Напомним, президент Владимир Зеленский уже поздравил украинских военных с праздником. Он вспомнил всех, кто погиб в борьбе за независимость Украины и поблагодарил защитников и защитниц нашей страны за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

Также "Страна" сообщала, что в честь Дня защитников и защитниц Украины военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Главного управления разведки Минобороны получат премию в размере двух с половиной тысяч гривен. Деньги получат те военнослужащие, которые не имеют дисциплинарных взысканий.