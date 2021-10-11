Екатерина Осадчая и съемочная группа программы "Светская жизнь", которая выходит на канале "1+1", была одним-единственным журналистом, допущенным на вечеринку "Слуг народа", которая состоялась в Трускавце во время партийного съезда.

Вчера в эфир вышел выпуск с эксклюзивным видео и откровениями первых лиц государства, касательно частной жизни и быта.

На кадрах нардепы зажигали под ритмичный сет диджея Девида Брауна, он же глава парламентской фракции "Слуги народа" Давил Арахамия. Арахамия был в кепке, футболке и джинсах.

Кстати, после возвращения со съезда Давид пришел в Раду с гипсом на руке. И в кулуарах поговаривали, что перелом он получил на бурном корпоративе. Однако, позже сам Арахамия признался, что на выходных дома катался на квадроцикле, перевернулся и травмировался.

Многие женщины были в коктейльных платьях, а мужчины в нарядах кэжуал стиля. В золотистых конфетти и под блики диско-шара на танцполе особо отличились Марианна Безуглая и ее коллега Святослав Юраш. А вот президент Украины Владимир Зеленский и его советник Сергей Шифир были на официозе. В деловых костюмах и в пляс не пускались, лишь ритмично покачивались.

Однако, при этом в интервью Кате Осадчей сам Зе оказался довольно откровенным.

Он поделился тем, что уже присматривает себе новое место жительства, куда переберется после окончания президентского срока.

Ведущая спросила у Зеленского насчет невыполненного обещания - обойтись без проживания в государственной резиденции. На это Зеленский сказал о сложностях. В частности, что без госдачи ему бы пришлось покупать дом для охраны, а не только для себя. Зеленскому на это напомнили, что ему все равно придется рано или поздно съехать из государственной резиденции, когда он перестанет быть президентом.

"Мы уже несколько вариантов нашли. Вопрос в том, как ускорить процесс: купить дом уже готовый и сделать там ремонт или землю и новый дом строить", - сказал Зеленский.

Также гарант поделился планами на высшее образование дочери. Отметим, что в следующем году Александра заканчивает одну из самых дорогих частных школ Киева и будет поступать в ВУЗ. По словам отца, ей бы хотелось уехать заграницу, чтобы за девушкой повсюду не ходили телохранители. Однако, этому не бывать.

"Только тут, я же президент этой страны, а не какой-то другой", - отметил Зеленский.

Сейчас Саша склоняется к факультету международных отношений и хочет специализироваться на экономике. Однако, как говорит ее отец, зная нрав дочери, все еще может измениться.

Также много внимания было приковано к новом спикеру Верховной Рады Руслану Стафанчуку. Ему тоже пришлось отвечать на вопросы об обучении детей за границей, а также обсуждать скользкую тему жилья.

"У меня и дочь, и сын учатся в юридических институтах. Сын в киевском, а дочь - в венском университете, абсолютно сама поступила... Она владеет шестью языками. А сын решил, что ему удобнее в Украине", - объяснил Стефанчук.

На уточняющий вопрос Осадчей, сколько же стоит обучение Златы в Вене, спикер сказал: "Тысяча с копейками евро за семестр".

Стефанчук заверил светскую львицу, что не собирается переезжать поближе к резиденции президента и занимать госдачу. Говорит, что в этом плане у него ничего не поменялось со времен депутатства.

Напомним, тогда его уличили в том, что как иногородний политик получал компенсацию на аренду квартиры, а сам проживал у тещи. Позже же "Страна" разыскала строительство роскошного особняка ныне спикера в английском стиле в Белогородке под Киевом. Летом дом был готов на 90%. Однако, Осадчей политик сказал, что до сих пор не съехал жилплощади тещи.

"Я как проживал, так и проживаю на левом берегу Киева в спальном районе, который мне нравится", - говорит в интервью Стефанчук.

Квартира находится на Позняках. И теща уже успела подарить ее дочке. Но при этом, Руслан все равно снимает ее у супруги.