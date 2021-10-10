После отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на эту должность был избран Руслан Стефанчук, его бывший первый зам. "Страна" уже рассказывала, чем известен Руслан Стефанчук.

Теперь мы расскажем о некоторых фактах его биографии, которые он не сильно афиширует.

Сразу скажем, что биография нового спикера похожа на жизненный путь его младшего брата Николая. В 2019 году тот тоже стал нардепом от "Слуг народа". Тандем братьев Стефанчуков хорошо известен в юридической среде.

Николай и Руслан Стефанчуки. Источник: facebook.com

Младший подчинялся старшему

Оба брата – юристы, доктора наук, оба долго работали преподавателями юридических дисциплин. До прихода Зеленского к власти оба работали в государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности".

Причем нынешний спикер Руслан Стефанчук работал в офисе на должности замдиректора. Одновременно его брат Николай был там начальником юротдела. Хотя статья 27 Закона о борьбе с коррупцией прямо запрещает работу в прямом подчинении у близких родственников в госструктурах.

А когда в мае 2019 года президент Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим советником, его брат сразу занял освободившуюся должность замдиректора. И проработал на ней до августа 2019 года, когда подал декларацию в связи с увольнением после избрания нардепом.

Николай Стефанчук, младший брат председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Источник: facebook.com

В итоге получается интересная картина. Мало того, что новый спикер парламента работал в одной государственной организации с младшим братом. Но он еще передал своему брату должность фактически "по наследству", сразу после назначения в мае 2019 года советником Зеленского.

Фуршет на 600 человек в Женеве с народным ансамблем

Нацофис интеллектуальной собственности, в котором работали братья Стефанчуки, существовал недолго. Его создало в 2018 году Минэкономики, где Руслан Стефанчук был советником министра Степана Кубива. А в декабре 2019 года новый министр экономики Тимофей Милованов ликвидировал организацию.

За год с небольшим структура, где работал новый спикер со своим братом, успела потратить много государственных денег. Самым дорогостоящим проектом Нацофиса стало участие в 59 ассамблее Всемирной организации интеллетуальной собственности в Женеве. На мероприятие потратили почти 6 млн гривен из госбюджета.

Тендер был объявлен 22 мая 2019 года – через три дня после того, как Руслан Стефанчук перешел на работу советника Зеленского. Вполне вероятно, что он успел поучаствовать в подготовке тендерной документации. И уж наверняка в процедуре тендера участвовал его брат – начальник юротдела.

Договор с исполнителем – фирмой "Ант хилл" – Нацофис подписал 13 августа 2019 года, когда брат нынешнего спикера Рады работал в нем уже на должности замдиректора.

Программа участия в ассамблее в Женеве была просто феерической. Согласно приложению № 1 к договору, Нацофис заказал в Женеве фуршет на 600 человек. Также было предусмотрено выступление инструментального ансамбля. Причем музыкантов и поваров надо было возить из Киева в Женеву и обратно:

Источник: prozorro.gov.ua

Согласно техзаданию, фуршет в Женеве состоялся 3 октября. Одновременно прошел праздничный концерт:

Источник: prozorro.gov.ua

Из Киева в Женеву и обратно должен был съездить музыкальный коллектив в количестве 25-30 человек, с костюмами и музыкальными инструментам. Инструменты – это духовая группа, группа бандур, группа цимбал и т.д. Музыканты должны были выступать в Женеве 3 октября с 18 до 21 часов. То есть концерт должен был длиться всего три часа:

Источник: prozorro.gov.ua

Одновременно начался фуршет. К 18-00 должны были приготовлены блюда. Причем в меню фуршета были включены вегетарианские, кошерные и мусульманские блюда:

Источник: prozorro.gov.ua

Еще участникам ассамблеи надо было раздать сувениры в количестве 600 штук – эко-блокнот, эко-ручку, эко-карандаш и эко-сумку. Вдобавок прилагался буклет формата А5 под названием "Украина, которую вы не знали":

Источник: prozorro.gov.ua

Что касается основной темы мероприятия – защиты интеллектуальной собственности – то в этой связи были изготовлены шесть тумб из ДСП размером 60 х 60 х 80 см. Тумбочки брендировали путем обклейки пленкой "оракал". На тумбах должны были размещаться экспонаты от украинских стартапов, в количестве не более шести. Еще нужно было сделать два видеоролика – длительностью три и одна минута:

Источник: prozorro.gov.ua

На все мероприятие, напомним, ушло почти 6 млн гривен. Услуги были оказаны в полном объеме, что подтверждено подписанными сторонами актами. Факт оказания услуг подтвержден также решением хозяйственного суда Киева:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Какова роль в этом "аттракционе невиданной щедрости" братьев Стефанчуков – остается только догадываться. Договор они не подписывали. Но, как минимум, по должности (замдиректора и начальник юротдела) они просто не могли не знать о бессмысленном расточительстве в Женеве за счет украинских налогоплательщиков.

Шесть тумбочек из ДСП и два видеоролика по объему трудозатрат не идут ни в какое сравнение с фуршетом и концертом на 600 человек. Поэтому основными мероприятиями женевской ассамблеи были все-таки фуршет и концерт.

Привыкли работать вместе

Братья Стефанчуки родом из Хмельницкого. Новый спикер Рады Руслан Стефанчук родился в 1975, его брат Николай – в 1981 году. Их отец Алексей Стефанчук – известный в Хмельницком врач, главный травматолог области. Оба брата избрали профессию юриста.

Братья Стефанчуки, а также их жены – преподаватели юридических дисциплин в ведущих вузах страны, доктора юридических наук. Братья синхронно подавали в 2016-2017 годах свои кандидатуры на должности судей Высшего коррупционного суда и Верховного суда. А в 2018–2019 годах работали вместе в Национальном офисе интеллектуальной собственности.

Перед этим Руслан Стефанчук был проректором по научной работе Национальной академии прокуратуры. В это же время его жена Марина Стефанчук, согласно официальной биографии, работала там профессором и защитила докторскую. Сейчас она профессор на юрфаке в КНЭУ им.В.Гетьмана:

Источник: kneu.edu.ua

Младший брат нового спикера Рады тоже преподавал юридические дисциплины в Хмельницком, Тернопольском и Черновицком университетах, академии погранслужбы, с 2016 года – в КНУ им.Шевченко. Сейчас он тоже профессор юрфака КНЭУ им.В.Гетьмана:

Источник: kneu.edu.ua

Жена брата нового спикера Оксана Музыка-Стефанчук вместе с мужем также числилась преподавателем в академии погранслужбы, Тернопольском и Черновицком университетах. Сейчас она – завкафедрой финансового права юрфака КНУ им.Шевченко, доктор юридических наук, профессор. На этой же кафедре числится профессором Даниил Гетьманцев – нардеп от "Слуг народа", председатель комитета Рады по налоговой политике:

Источник: law.knu.ua

В свою очередь, у нардепа Даниила Гетьманцева жена спикера Руслана Стефанчука Марина числится помощником:

Источник: rada.gov.ua

Как видим, "клан Стефанчуков" повсюду держится вместе: братья с женами работали в одних и тех же вузах. Также они вместе выступали учредителями одних и тех же фирм. А в Нацофисе интеллектуальной собственности новый спикер Рады работал замдиректора, одновременно его брат был начальником юридического отдела. Иначе как семейственностью и принципом "рука руку моет" эту практику не назовешь.

Познакомился с Зеленским в КВН

На нынешнюю судьбу Стефанчуков радикально повлияло давнее знакомство с Владимиром Зеленским. С ним Руслан Стефанчук начал общаться в 1996 году благодаря участию в КВН.

Руслан Стефанчук был одним из живых символов команды КВН "Три толстяка" из Хмельницкого. Наивысшим достижением команды было участие Высшей лиге КВН в 2001 году, где они дошли до 1/8 финала, и в Премьер-лиге в 2003 году.

Команда КВН "Три толстяка" на выступлении в Донецке в 1998 году. Источник: facebook.com / 3Tolstyaka

В 1999 году появилась Открытая украинская лига КВН. В первой игре "Три толстяка" добрались до финала, где их соперниками стал "95 Квартал" во главе с чемпионом Высшей лиги КВН 1997 года и будущим президентом Владимиром Зеленским. "Три Толстяка" одержали победу над "Кварталом" и стали первыми чемпионами Открытой украинской лиги.

Участники Открытой лиги КВН Украины, 1999 год. На фото выделены (слева направо): будущая жена Зеленского Елена, Владимир Зеленский, будущий спикера украинского парламента Руслан Стефанчук. Источник: facebook.com

Помогал соратникам Ющенко

В политику новый спикер пошел в 2006 году. Он баллотировался в Хмельницкий городской совет по списку партии "Собор". С 2007 года Руслан Стефанчук стал помощником главы партии "Собор" нардепа Анатолия Матвиенко. В Раду Матвиенко был избран от партии Виктора Ющенко "Наша Украина — Народная самооборона".

С 2016 по 2019 годы Руслан Стефанчук работал советником министра экономического развития Степана Кубива. Это также один из соратников Ющенко, который активно участвовал во втором майдане в 2013 – 2014 году, где был "комендантом Евромайдана".

24 февраля 2014 года Степан Кубив стал главой Национального банка. При нём произошла девальвации гривны с 9 до 12 грн/$. Затем он стал нардепом по списку Блока Порошенко, а с 2016 года – министром экономразвития в правительстве Гройсмана.

Именно Степан Кубив в 2018 году издал приказ о создании Нацофиса интеллектуальной собственности. Где на переходной период смены власти неплохо трудоустроились и нынешний спикер Верховной Рады, и его младший брат.