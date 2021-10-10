"Толстяк" из КВН, знает Зеленского еще с 90-х. Что известно о новом спикере Рады Руслане Стефанчуке
После отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на эту должность был избран Руслан Стефанчук, его бывший первый зам. "Страна" уже рассказывала, чем известен Руслан Стефанчук.
Теперь мы расскажем о некоторых фактах его биографии, которые он не сильно афиширует.
Сразу скажем, что биография нового спикера похожа на жизненный путь его младшего брата Николая. В 2019 году тот тоже стал нардепом от "Слуг народа". Тандем братьев Стефанчуков хорошо известен в юридической среде.
Николай и Руслан Стефанчуки. Источник: facebook.com
Младший подчинялся старшему
Оба брата – юристы, доктора наук, оба долго работали преподавателями юридических дисциплин. До прихода Зеленского к власти оба работали в государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности".
Причем нынешний спикер Руслан Стефанчук работал в офисе на должности замдиректора. Одновременно его брат Николай был там начальником юротдела. Хотя статья 27 Закона о борьбе с коррупцией прямо запрещает работу в прямом подчинении у близких родственников в госструктурах.
А когда в мае 2019 года президент Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим советником, его брат сразу занял освободившуюся должность замдиректора. И проработал на ней до августа 2019 года, когда подал декларацию в связи с увольнением после избрания нардепом.
Николай Стефанчук, младший брат председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Источник: facebook.com
В итоге получается интересная картина. Мало того, что новый спикер парламента работал в одной государственной организации с младшим братом. Но он еще передал своему брату должность фактически "по наследству", сразу после назначения в мае 2019 года советником Зеленского.
Фуршет на 600 человек в Женеве с народным ансамблем
Нацофис интеллектуальной собственности, в котором работали братья Стефанчуки, существовал недолго. Его создало в 2018 году Минэкономики, где Руслан Стефанчук был советником министра Степана Кубива. А в декабре 2019 года новый министр экономики Тимофей Милованов ликвидировал организацию.
За год с небольшим структура, где работал новый спикер со своим братом, успела потратить много государственных денег. Самым дорогостоящим проектом Нацофиса стало участие в 59 ассамблее Всемирной организации интеллетуальной собственности в Женеве. На мероприятие потратили почти 6 млн гривен из госбюджета.
Тендер был объявлен 22 мая 2019 года – через три дня после того, как Руслан Стефанчук перешел на работу советника Зеленского. Вполне вероятно, что он успел поучаствовать в подготовке тендерной документации. И уж наверняка в процедуре тендера участвовал его брат – начальник юротдела.
Договор с исполнителем – фирмой "Ант хилл" – Нацофис подписал 13 августа 2019 года, когда брат нынешнего спикера Рады работал в нем уже на должности замдиректора.
Программа участия в ассамблее в Женеве была просто феерической. Согласно приложению № 1 к договору, Нацофис заказал в Женеве фуршет на 600 человек. Также было предусмотрено выступление инструментального ансамбля. Причем музыкантов и поваров надо было возить из Киева в Женеву и обратно:
Источник: prozorro.gov.ua
Согласно техзаданию, фуршет в Женеве состоялся 3 октября. Одновременно прошел праздничный концерт:
Источник: prozorro.gov.ua
Из Киева в Женеву и обратно должен был съездить музыкальный коллектив в количестве 25-30 человек, с костюмами и музыкальными инструментам. Инструменты – это духовая группа, группа бандур, группа цимбал и т.д. Музыканты должны были выступать в Женеве 3 октября с 18 до 21 часов. То есть концерт должен был длиться всего три часа:
Источник: prozorro.gov.ua
Одновременно начался фуршет. К 18-00 должны были приготовлены блюда. Причем в меню фуршета были включены вегетарианские, кошерные и мусульманские блюда:
Источник: prozorro.gov.ua
Еще участникам ассамблеи надо было раздать сувениры в количестве 600 штук – эко-блокнот, эко-ручку, эко-карандаш и эко-сумку. Вдобавок прилагался буклет формата А5 под названием "Украина, которую вы не знали":
Источник: prozorro.gov.ua
Что касается основной темы мероприятия – защиты интеллектуальной собственности – то в этой связи были изготовлены шесть тумб из ДСП размером 60 х 60 х 80 см. Тумбочки брендировали путем обклейки пленкой "оракал". На тумбах должны были размещаться экспонаты от украинских стартапов, в количестве не более шести. Еще нужно было сделать два видеоролика – длительностью три и одна минута:
Источник: prozorro.gov.ua
На все мероприятие, напомним, ушло почти 6 млн гривен. Услуги были оказаны в полном объеме, что подтверждено подписанными сторонами актами. Факт оказания услуг подтвержден также решением хозяйственного суда Киева:
Источник: reyestr.court.gov.ua
Какова роль в этом "аттракционе невиданной щедрости" братьев Стефанчуков – остается только догадываться. Договор они не подписывали. Но, как минимум, по должности (замдиректора и начальник юротдела) они просто не могли не знать о бессмысленном расточительстве в Женеве за счет украинских налогоплательщиков.
Шесть тумбочек из ДСП и два видеоролика по объему трудозатрат не идут ни в какое сравнение с фуршетом и концертом на 600 человек. Поэтому основными мероприятиями женевской ассамблеи были все-таки фуршет и концерт.
Привыкли работать вместе
Братья Стефанчуки родом из Хмельницкого. Новый спикер Рады Руслан Стефанчук родился в 1975, его брат Николай – в 1981 году. Их отец Алексей Стефанчук – известный в Хмельницком врач, главный травматолог области. Оба брата избрали профессию юриста.
Братья Стефанчуки, а также их жены – преподаватели юридических дисциплин в ведущих вузах страны, доктора юридических наук. Братья синхронно подавали в 2016-2017 годах свои кандидатуры на должности судей Высшего коррупционного суда и Верховного суда. А в 2018–2019 годах работали вместе в Национальном офисе интеллектуальной собственности.
Перед этим Руслан Стефанчук был проректором по научной работе Национальной академии прокуратуры. В это же время его жена Марина Стефанчук, согласно официальной биографии, работала там профессором и защитила докторскую. Сейчас она профессор на юрфаке в КНЭУ им.В.Гетьмана:
Источник: kneu.edu.ua
Младший брат нового спикера Рады тоже преподавал юридические дисциплины в Хмельницком, Тернопольском и Черновицком университетах, академии погранслужбы, с 2016 года – в КНУ им.Шевченко. Сейчас он тоже профессор юрфака КНЭУ им.В.Гетьмана:
Источник: kneu.edu.ua
Жена брата нового спикера Оксана Музыка-Стефанчук вместе с мужем также числилась преподавателем в академии погранслужбы, Тернопольском и Черновицком университетах. Сейчас она – завкафедрой финансового права юрфака КНУ им.Шевченко, доктор юридических наук, профессор. На этой же кафедре числится профессором Даниил Гетьманцев – нардеп от "Слуг народа", председатель комитета Рады по налоговой политике:
Источник: law.knu.ua
В свою очередь, у нардепа Даниила Гетьманцева жена спикера Руслана Стефанчука Марина числится помощником:
Источник: rada.gov.ua
Как видим, "клан Стефанчуков" повсюду держится вместе: братья с женами работали в одних и тех же вузах. Также они вместе выступали учредителями одних и тех же фирм. А в Нацофисе интеллектуальной собственности новый спикер Рады работал замдиректора, одновременно его брат был начальником юридического отдела. Иначе как семейственностью и принципом "рука руку моет" эту практику не назовешь.
Познакомился с Зеленским в КВН
На нынешнюю судьбу Стефанчуков радикально повлияло давнее знакомство с Владимиром Зеленским. С ним Руслан Стефанчук начал общаться в 1996 году благодаря участию в КВН.
Руслан Стефанчук был одним из живых символов команды КВН "Три толстяка" из Хмельницкого. Наивысшим достижением команды было участие Высшей лиге КВН в 2001 году, где они дошли до 1/8 финала, и в Премьер-лиге в 2003 году.
Команда КВН "Три толстяка" на выступлении в Донецке в 1998 году. Источник: facebook.com / 3Tolstyaka
В 1999 году появилась Открытая украинская лига КВН. В первой игре "Три толстяка" добрались до финала, где их соперниками стал "95 Квартал" во главе с чемпионом Высшей лиги КВН 1997 года и будущим президентом Владимиром Зеленским. "Три Толстяка" одержали победу над "Кварталом" и стали первыми чемпионами Открытой украинской лиги.
Участники Открытой лиги КВН Украины, 1999 год. На фото выделены (слева направо): будущая жена Зеленского Елена, Владимир Зеленский, будущий спикера украинского парламента Руслан Стефанчук. Источник: facebook.com
Помогал соратникам Ющенко
В политику новый спикер пошел в 2006 году. Он баллотировался в Хмельницкий городской совет по списку партии "Собор". С 2007 года Руслан Стефанчук стал помощником главы партии "Собор" нардепа Анатолия Матвиенко. В Раду Матвиенко был избран от партии Виктора Ющенко "Наша Украина — Народная самооборона".
С 2016 по 2019 годы Руслан Стефанчук работал советником министра экономического развития Степана Кубива. Это также один из соратников Ющенко, который активно участвовал во втором майдане в 2013 – 2014 году, где был "комендантом Евромайдана".
24 февраля 2014 года Степан Кубив стал главой Национального банка. При нём произошла девальвации гривны с 9 до 12 грн/$. Затем он стал нардепом по списку Блока Порошенко, а с 2016 года – министром экономразвития в правительстве Гройсмана.
Именно Степан Кубив в 2018 году издал приказ о создании Нацофиса интеллектуальной собственности. Где на переходной период смены власти неплохо трудоустроились и нынешний спикер Верховной Рады, и его младший брат.