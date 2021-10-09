Дмитрий Разумков заявил, что руководство фракции "Слуги народа" и Офис президента давили на народных депутатов, чтобы те поддержали его отставку. О давлении десятки парламентариев признались ему сами и извинились перед ним.

Об этом бывший председатель Верховной Рады сообщил 8 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Сегодня ко мне подошли около 50 моих коллег, которые вчера проголосовали зеленой (кнопкой за отставку. - Ред.), и сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызывали, нас убеждали, назовем это так, что вы должны проголосовать", - рассказал Разумков.

Он добавил, что в том числе приглашали и в Офис президента руководство фракции.

Разумков отметил, что одни только "слуги" без поддержки депутатов из других политически сил не смогли бы отправить его в отставку.

"215 голосов. Если бы не было других политических сил, то тезис коллег о том, что они изменяют внутренним решениям партии - он не соответствует действительности. Он просто не соответствует действительности. Благодаря двум большим группам и партии "Батькивщина" мы получили вот такой результат", - сказал экс-спикер.

Ранее "Страна" писала, что в эфире телеканала "Наш" во время общения журналиста Макса Назарова и Разумкова родилось название для коалиции, которая сейчас принимает все решения в парламенте: БДСМ.

Мы также приводили итоги голосования за отставку спикера по фракциям.