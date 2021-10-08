В эфире телеканала "Наш" 8 октября во время общения журналиста Макса Назарова и бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова родилось название для коалиции, которая сейчас принимает все решения в парламенте: БДСМ.

Соответствующий отрывок эфира опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Мы увидели новую коалицию: "Батькивщина", "Довира", "Слуга" и "Майбутне", - сказал гость студии Разумков.

Во время этих его слов Назаров не смог сдержать смеха и составил аббревиатуру.

"БДСМ. Пятьдесят оттенков коалиции - выходит у нас так", - резюмировал ведущий.

Как писала "Страна", Тимошенко предлагала "Слуге народа" коалицию еще в марте. Тогда политик заявила, что поступила так ради того, чтобы спасти ситуацию в стране и преодолеть "хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов".

Мы также рассказывали, как на это предложение отреагировал глава фракции "слуг" Давид Арахамия.

Также мы сообщали, что депутаты именно названных Разумковых фракций отправили его в отставку 7 октября.