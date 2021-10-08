Сегодня, 8 октября, экс-спикер верховной Рады Дмитрий Разумков, которого вчера отправили в отставку, пришел в парламент в роли народного депутата. На данный момент он не подавал заявку ни в один из Комитетов Рады, но собирается продолжить работу в Комитете по вопросам свободы слова.

Об этом из парламента передает корреспондент "Страны".

"В свободы слова", - кратко ответил Дмитрий Разумков в ответ на вопрос о том, в какой Комитет он собирается войти.

Напомним, 7 октября в Верховной раде Украины проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады. В течении последнего года он не поддерживал многие инициативы Офиса президента, в частности о санкциях против украинцев и украинских СМИ. "Страна" подробно писала, чем бывший спикер запомнился в парламенте.

Также "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" анонсировали в ноябре съезд партии, на котором могут лишить Разумкова депутатского мандата.

Ранее мы писали, как Разумков высказался перед голосованием за свою отставку. В своей речи в Раде он напомнил о предвыборных обещаниях "Слуги народа" и рассказал об обманутых ожиданиях.