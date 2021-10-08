Отставка Разумкова: пиррова победа Зеленского

Шоу номер один вчерашнего дня – увольнение спикера парламента Дмитрия Разумкова – затмило собой все, что происходило в стране, и все, чем телевидение пытается отвлечь народ от реальной жизни. Сценаристами этого шоу был "95 квартал", однако прошло оно не совсем по "квартальному" сценарию.

С точки зрения формального результата, правда, придраться нельзя: Разумков отправлен в отставку, получив против 280 с лишним голосов. Причем к "слугам" и их сателлитам из "мажоритарных" групп неожиданно для всех присоединилась "Батькивщина", чем нанесла себе немалый моральный ущерб.

Однако этот ущерб – мелочь по сравнению с теми потерями для имиджа, которые понесли вчера президент и его команда. Потому что основным отклонением от сценария оказалось то, что главным положительным героем в этом шоу оказался Дмитрий Разумков.

На фоне мелочных и суетливых ниспровергателей свергнутый спикер выглядел спокойной и целостной фигурой, имиджу которой поспособствовали благодарности за работу, которые Разумков получил одновременно от "ОП-ЗЖ" и "Евросолидарности". И теперь уже не только Украина, но и Запад убежден, что спикера убрали только потому, что Владимир Зеленский хочет превратить парламент в полную марионетку.

Но даже в этом случае управление Верховной Радой у Банковой получается плохо. Было очевидно, что "слуги" имели команду в течение дня не только уволить Разумкова, но и назначить на его место Руслана Стефанчука. Однако сначала пришлось брать перерыв, который длился в три раза дольше положенного, а потом процедуру выдвижения превратили в фарс – и в результате голосование вчера сорвалось.

Нельзя исключать, что главная причина срыва назначения Стефанчука – это отсутствие голосов. Так ли это – увидим сегодня.

Коронавирус: эпидемия уже на пике

Эпидемия коронавируса вышла в Украине на пик. 15 тысяч новых больных за сутки – это показатели пиковых периодов весны нынешнего года и осени прошлого. При этом следует учесть, что в прошлые волны эпидемии еще не было массовой вакцинации, в то время как на сегодняшний день один или два укола вакцинами имеет уже почти треть населения. С учетом данного фактора можно говорить о том, что сегодняшняя ситуация с коронавирусом даже более сложная, чем в предыдущие волны.

И понимание этого уже приходит, причем, что интересно, – в регионы оно приходит даже раньше, чем к центральной власти. Правительство только в воскресенье планирует перевести в оранжевую зону две области – Харьковскую и Херсонскую, в то время как ряд регионов уже самостоятельно принимает меры, соответствующие красной зоне, – вплоть до закрытия школ и запрета на проезд в транспорте невакцинированным.

Что касается вакцинации, то достоверных данных о ее влиянии на эпидемию нет, но, судя по косвенным признакам, это влияние таки имеется. В частности, об этом можно судить по тому, что Киев всегда был в лидерах по заболеваемости, а сейчас он является лидером по вакцинации и перестал быть лидером по заболеваемости.

Тем временем правительство все-таки приняло постановление о перечне профессий, которым вакцинация обязательна. Как и ожидалось, в него вошли чиновники из исполнительной власти, а также работники образования всех уровней. Суммируя эту обязаловку со льготами для привитых в транспорте, можно не сомневаться, что теперь вакцинация пойдет быстрее. Но об ее эффективности пока по-прежнему говорить рано.

"Первый независимый": власть готовит новый удар

Власти оказалось мало того, что она уничтожила "112", "Ньюсван" и "ЗИК". И что без всяких законных (если так можно выразиться в отношении решений СНБО) оснований из телевизора убрали "Первый независимый", где собрали журналистов с трех закрытых каналов. Теперь власть решила подвести базу и под введение санкций в отношении этого канала.

Вчера Нацсовет по ТВ принял решение признать структуру собственности телеканала "непрозрачной" (при том, что 60% акций владеет наре Шуфрич, а 40% журналистский коллектив), следствием чего могут стать попытки лишить "Первый независимый" лицензии.

Конечно, после вскрытия "Досье Пандоры", выявившего сплошную "непрозрачность" в финансовых отчетах президента и его окружения, подобные претензии власти по отношению ко всем остальным выглядят нелепо и цинично, но Зеленскому и его команде, похоже, уже плевать на то, как они выглядят в глазах цивилизованного мира. Для них главное – чтобы основная масса избирателей была лишена доступа к информации, подобной "Досье Пандоры".

И потому "Первый независимый", скорее всего, в ближайшие недели ждет такой же удар, как и его предшественников.

Причем "непрозрачная структура собственности" – это новый вид обвинений, в котором уже якобы нет политической подоплеки. А значит, его могут применить не только к каналам, на которые вешают ярлык "пророссийских", но и к тем, которые бьют по Банковой с другого фланга (вроде "Прямого"). Так что зачистка информпространства, похоже, только начинается.

Украинский – официальный в Бразилии: перемога или зрада?

В бразильском штате Парана, в муниципалитете Прудентополис наряду с португальским официальным языком сделали украинский. Новость, которая для всех нормальных людей стала позитивной, для украинских националистов собственно в Украине является, мягко говоря, неоднозначной.

Официальным украинский язык в далеком бразильском регионе сделали потому, что в этом муниципалитете живут много выходцев из Тернополя или их потомков. То есть, очевидно, коренными жителями украинцы там не являются. А официальный язык получили.

И вот теперь украинским националистам (да и украинской власти в целом) нужно объяснить: почему выходцы из Тернополя, у которых есть собственное государство и которые оказались в Бразилии только в ХХ веке, имеют право на официальный статус своего языка в регионе, а миллионы русских граждан Украины – нет.

Русские живут в большинстве регионов Юго-Востока более двухсот или даже трехсот лет – столько же, сколько же и украинцы. В половине Харьковской области и на севере Донецкой области русские появились раньше украинцев и потому именно они являются коренным населением - первым оседлым населением, которое освоило здешнее "дикое поле".

Венгры на Закарпатье появились еще в ХІІІ веке – то есть раньше, чем крымские татары – в Крыму. Румыны в Буковине также насчитывают не менее долгую историю, чем украинцы.

Так какие основания не предоставлять их языкам официальный статус, если украинский получил такой статус даже в одном из регионов Бразилии? И это ведь не единичный пример: украинский имеет региональный статус в ряде регионов Словакии и Румынии. И ему не мешает то, что украинцы имеют свою историческую родину.

Очевидно, что законы об образовании, о госязыке и о коренных народах, принятые в 2017-2021 годах, по международным критериям являются дискриминацией, то есть, по сути, разжиганием вражды между национальностями. По такому обвинению надо не в Конституционный суд обращаться, а в уголовный – и посадить всех, кто за эти три закона голосовал.

Евроцены газа упали: "виноват" Путин?

На европейском газовом рынке вчера произошло знаменательное событие: цены пошли вниз. Вчерашний день они закончили на отметке немногим ниже 1000 долларов, что по-прежнему много, но в два раза ниже фантастических 1900, которые были позавчера.

Интересно, что уже практически нет разговоров о том, что ценовой шок был вызван политикой "Газпрома", придерживавшего газ с целью заставить Германию ускорить сертификацию "Северного потока - 2". Наоборот, вчера Financial Times сообщила, что ключевым фактором, обрушившим цены на европейском рынке, стало заявление Владимира Путина о готовности "Газпрома" увеличить поставки газа на биржи.

Так это или нет, но, в любом случае, появился хоть какой-то просвет в безрадостной ситуации, в которой очутилась Украина накануне отопительного сезона. Несмотря на заявления правительства о готовности к зиме, все понимают, что нынешнего газа в хранилищах до апреля не хватит и что его придется докупать. Теперь же появилась надежда, что к концу зимы цены будут такими, что не угробят ни местные бюджеты, ни бюджеты потребителей.

Причем в Европе эти надежды связывают, в том числе, с ожидающимся вводом в строй "Северного потока - 2". Парадокс, но то, что считают угрозой для Украины, в данном случае может стать ее спасением.