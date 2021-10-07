В Бразилии, в муниципалитете Прудентополис (штат Парана) сделали официальным украинский язык.

Об этом сообщает местное издание Nossa Gente.

По данным издания, за решение местные депутаты проголосовали единогласно на пленарном заседании городского совета.

Кроме того, по данным издания, украинский язык является в Прудентополисе вторым по распространенности после португальского, так как там достаточно украинских иммигрантов из Тернополя, с которой муниципалитет установил дружеские отношения.

По словам советника Маурисио Босака, автора законопроекта, официализация украинского языка в Прудентополисе, "помимо уважения к этому великому культурному наследию, внесет большой культурный, научный и туристический вклад в муниципалитет".

Напомним, между тем, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине нужно переходить на латинский алфавит.

Также мы писали, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с предложением переименовать украинский язык в "руськую мову", так как он является наиболее близким к языку, на котором говорили в Киевской Руси.