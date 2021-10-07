Встреча Зеленского и Путина: 12 пунктов Кремля

Российские СМИ вчера опубликовали сенсационную новость: в то время как Владимир Зеленский уже несколько месяцев говорит о готовности встретиться с Владимиром Путиным, Кремль еще месяц назад отослал на Банковую свои предложения по этой встрече и не получил никакого ответа.

Причем, судя по информации СМИ, эти предложения носят вовсе не пропагандистский характер и направлены как раз на улучшение отношений между Украиной и Россией, что, по идее, должно быть главным на встрече лидеров двух государств.

В частности, называются такие пункты, как восстановление полноценных дипломатических отношений, взаимный отказ от санкций, восстановление транспортного сообщения и экономических связей, а также, что самое важное - переговоры о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года (о чем сам Киев постоянно говорит). Что интересно, большинство предложений выгодны скорее для Украины, чем для России, поскольку российской экономике проще прожить без украинской, чем наоборот. И, тем не менее, как сообщают российские СМИ, Банковая на это предложение не ответила.

Впрочем, странного в этом ничего нет. Уже семь лет украинские власти ставят во главу угла не экономические интересы страны, а пропагандистские. Очевидно, что Зеленский не рискнет восстанавливать те же транспортные связи или полноценные дипотношения с Россией, чтобы не нарваться на обвинения в "зраде".

Больше того, и сама встреча с Путиным ему нужна вовсе не для того, чтобы что-то решить, а чтобы продемонстрировать избирателям – мол, это я хочу мира, а Москва не хочет. И в этом контексте какие-то реальные договоренности с Кремлем для Зеленского вообще не нужны.

Кто несет ответственность за Бабий Яр?

Для самого Зеленского и трех его коллег – президентов Германии, Израиля и почему-то Албании – главным событием вчерашнего дня были мероприятия, проводимые в Киеве в связи с 80-летием трагедии в Бабьем Яру. В связи со скорбной датой вчера, возможно, даже не обсуждали известную "формулу Штайнмайера", хотя в Киев приехал ее автор.

Тема расстрела евреев в Бабьем Яру звучала и в комментариях ряда украинских политиков рангом пониже президента. При этом в некоторых случаях звучала так, что лучше бы они молчали. В частности, речь идет о министре культуры Александре Ткаченко, который на премьере фильма "Бабий Яр" назвал погибших евреев "жертвами тоталитарных режимов".

В чем логика подобного заявления, понимает, наверное, только сам Ткаченко, да еще его соратники из Института национальной памяти, которые заявляли нечто подобное. В нормальную логику уложить это нельзя.

Поэтому хотелось бы, чтобы министр культуры дал ответ: в чем вина Советского Союза перед евреями, которых расстреляли в Бабьем Яру? Только в том, что они жили в этой стране? Так по этой логике многие из расстрелянных евреев были жертвами также Российской империи, Украинской народной республики и Украинской гетманской державы – так как в этих государствах они тоже жили.

Возможно, у Ткаченко другая логика. Возможно, говоря о тоталитарных режимах, он вовсе не имел в виду СССР. Но тогда нужен ответ: а какой еще тоталитарный режим, кроме гитлеровского, виновен в гибели евреев в 1941-м?

Посадят ли главу "Укрэксимбанка"?

Главный скандал дня – отстранение от должности главы государственного "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера с перспективой увольнения и даже тюремного срока.

Видео, опубликованное "Радио Свобода", весьма наглядно продемонстрировало, что под тонким слоем "европейскости" у нового поколения руководителей страны находится сущность, очень напоминающая бандитские 90-е.

Хотя если бы Мецгер остановился на том, что отказался дать ответы журналистам и потребовал запрос, то вполне мог бы сойти за государственного менеджера европейской окраски. Но настоящая сущность остановиться ему не дала.

Поэтому и увольнение, и уголовное наказание за препятствование журналистской деятельности будут вполне справедливыми. Главное – чтобы они не остались единичным эпизодом проявления справедливости.

Если власть проявит в этом случае принципиальность, она должна бы вспомнить, что все еще не наказаны убийцы Олеся Бузины и Павла Шеремета, преступники, нападавшие на журналистов "Нашего", "Первого независимого", "Страны" и других СМИ.

Но есть подозрение, что обо всем этом власть не вспомнит. Поскольку в некоторых из перечисленных случаев нападали на журналистов из СМИ, которые сама власть не любит, а в других – нападали те, кого она боится. Да и вообще уже понятно, что понятие "свобода слова" для Зеленского означает свободу его слова. И тех СМИ, которые это слово транслируют исключительно с положительными комментариями. Либо тех, за которых заступаются западные посольства.

Корниенко против "Страны": кому не писаны законы?

Лучшим доказательством того, что нынешняя власть и свобода слова не совместимы, стали вчерашние заявления лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко в адрес нашего издания.

Корниенко возмутился тем, что в Украине до сих пор доступны зеркала сайта "Страна" и сказал, что их всех позакрывают.

Понятно, что во-первых, это не имеет никакой правовой основы. Даже в незаконных санкциях против "Страны" и нашего главного редактора Игоря Гужвы речь шла только о доменном имени strana.ua. Но уже после этого по приказу СБУ провайдера абсолютно без всяких оснований блокировали и наши новые домены. Но Корниенко недоволен тем, что это делается не повсеместно. А потому следует ожидать усиления давления на провайдеров.

Но во-вторых, это бессмысленно, так как мы сделаем новые зеркала, а наш контент все равно остается доступным через соцсети и наш телеграмм-канал.

Но в сухом остатке после заявления Корниенко имеем тот факт, что власть все равно нас читает и ее очень бесит то, о чем мы пишем. А значит мы все делаем правильно.

Коронавирус: на пути к красной зоне

Эпидемия коронавируса в Украине выходит на пиковые показатели. Почти 13 тысяч заболевших, более 300 умерших – все это цифры, уже практически равные апрельским, когда вовсю бушевала предыдущая волна. При этом нынешняя волна опасна тем, что количество тяжелых случаев существенно выше.

Власть заявляет, что полностью готова к очередной вспышке коронавируса, но сообщения из регионов рисуют несколько иную картину: там отчитывались о готовности, но на самом деле практически ничего не делали. В ряде регионов ковидные отделения уже переполнены, и только после их переполнения начали открываться новые. Как всегда, в спешке и с опозданием.

Опаздывает с решениями и центральная власть. Вчера появилось заявление о том, что Харьковскую область планируют перевести в оранжевую зону, хотя по главному показателю – заполняемости койко-мест – ей уже место в красной. Между тем правительство пока говорит о красной зоне лишь как об абстракции.

Кроме того, власть до сих пор не дала серьезного ответа на вопрос, насколько вакцинация повлияла на очередную волну эпидемии. Проще говоря, действительно ли попадают в стационар и умирают только невакцинированные или ситуация на самом деле вовсе иная? Отсутствие такой статистики заставляет думать, что вакцинация вовсе не так эффективна, как о ней говорят. И пока не будет цифр, стимулов для нее будет недостаточно.