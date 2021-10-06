Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования и внутренней проверки после нападения на журналистов во время интервью.

Заявление Мецгера опубликовано на официальном сайте банка.

"Ситуация, которая возникла вокруг Банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность.

Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации Банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий Председателя Правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в Банке согласно соответствующим процедурам.

Дальнейшее развитие ситуации зависит только от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой", - сказано в заявлении.

Напомним, на журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали в его кабинете. У журналистов отобрали силой две камеры, и вернули через час без записей.

Примечательно, что в начале в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины. Но потом появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.

Об инциденте подробно писала "Страна".