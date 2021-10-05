4 октября государственный "Укрэксимбанк" оказался в эпицентре скандала.

Журналисты обвинили сотрудников банка в применении силы и препятствовании профессиональной деятельности. Причем происходило это не где-нибудь в районном отделении, а непосредственно в кабинете у главы правления банка Евгения Мецгера после того, как ему не понравились некоторые вопросы корреспондентов. Он дал команду охране отобрать у них аппаратуру.

Интересно, что Мецгер, который учился в Кривом Роге, попал на свою должность по прямой протекции "кварталовцев", с которыми поддерживает тесные отношения. То есть кошмарил журналистов человек Офиса президента.

"Страна" рассказывает, что известно о конфликте и банкире Мецгере.

Что известно о конфликте в "Укрэксимбанке" 4 октября 2021

В понедельник, 4 октября, журналисты программы "Схемы" пришли в офис "Укрэксимбанка" на интервью с его главой Евгением Мецгером.

Корреспонденты утверждают, что в ходе беседы банкиру не понравился один из вопросов. После чего он вызвал охрану, которая силой отобрала камеры и удалила видеозапись интервью.

Об этом рассказала в Фейсбуке руководитель проекта "Схемы" Наталия Седлецкая.

Непонравившийся вопрос касался одного из будущих расследований "Схем". Какой именно - не сообщается. Не назвал его и корреспондент, который непосредственно был на интервью, - Кирилл Овсяный.

Журналист лишь указал, что недовольство вызвал "один из вопросов, ответ на который важно услышать не только мне, но и, пожалуй, всей стране".

Корреспонденты написали заявление в полицию. Уже открыто уголовное производство по статье "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Журналистов вызовут на допрос в качестве потерпевших.

Опубликована также короткая аудиозапись, как журналистов выставляют за дверь. Голос, который оттитрован Мецгером, говорит, что корреспонденты "вообще охрен@ли". Призывает доставать из камеры кассеты, удалять запись и так далее.

По данным адвоката журналистов, это не все аудио, которое сохранилось. Есть еще 40 минут звука, которые будут переданы в полицию.

По данным СМИ, вопрос журналистов касался деятельности одного из клиентов банка, который, по версии журналистов, сотрудничает с "ЛДНР". Корреспонденты задали его и попытались записать без согласования.

Реакция "Укрэксимбанка"

На скандал отреагировал глава банка Евгений Мецгер. Он, выбрав статус "уверен в себе", написал: "То, что произошло вчера и разворачивается сегодня вокруг бренда банка и моего имени, это уже не журналистика, а действия сознательно и прицельно направлены на провокацию и покушении на незапятнанную репутацию менеджмента и его деятельности".

Он добавил, что банк никому не отказывал в комментарии и остается открытым для коммуникаций со СМИ, которые придерживаются принципов журналистской этики.

Более объемный пост опубликовал и "Укрэксимбанк" на своей странице. Там уже, по сути, опубликовали свою версию того, что случилось.

По данным банка, журналисты запрашивали информацию о клиентах, которая является банковской тайной. Поэтому интервью было прервано, журналистов попросили удалиться. "Укрэксимбанк" рассматривает возможность обращения в суд из-за поведения корреспондента, нарушившего, по их мнению, этический кодекс.

"16 сентября "Укрэксимбанк" получил запрос от издания "Радио Свобода" относительно интервью с председателем правления банка (согласно перечню вопросов в запросе). Пресс-служба подтвердила изданию возможность проведения такого интервью 04.10.2021.

Однако во время интервью журналист "Радио Свобода" Кирилл Овсяный задал ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Кроме того, журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений.

Информация, запрашиваемая в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной, которую банки обязаны хранить, в том числе путем ограничения круга лиц, имеющих доступ к ней. Учитывая это, пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью.

Дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи. Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация о которых может быть предоставлена ​​банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы.

После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой).

Отдельно отмечаем, что, по нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Учитывая это, банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, по анализу действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства Украины и Кодекса этики украинского журналиста".

Иными словами, ни Мецгер, ни его банк не комментируют аудио, где, судя по всему, против журналистов действительно применяют физическую силу - что тянет на статью Уголовного кодекса о препятствовании деятельности СМИ.

А "наступательная" позиция банкиров, скорее всего, вызвана близостью правления "Укрэксима" к Офису президента.

Кто такой Евгений Мецгер

Это банкир из родного города Владимира Зеленского - Кривого Рога. В банковской сфере работает с 2001 года. В "Укрэксимбанке" на разных позициях - с 2006 года. При Порошенко, с 2016 года - член правления "Укргазбанка".

При Зеленском его карьера делает еще один прыжок - в марте 2020 года Мецгер возвращается в "Укрэксим" и становится главой правления.

Сам он объяснял это не личными связями с президентом, а исключительно собственным усердием и победой в конкурсе, на который банкир, по его словам, подался по собственной инициативе. Также он отрицал, что проходил собеседование в Офисе президента.

При этом в одном из интервью Мецгер признавал, что Зеленский ранее позитивно оценил реализацию "Укргазбанком" президентской кредитной программы "5-7-9" (за нее как раз и отвечал банкир).

Но, судя по всему, не только это могло стать причиной назначения. Как мы говорили выше - Евгений из Кривого Рога. И учился в одном вузе и в одно и то же время не только с Владимиром Зеленским, но и с актрисой "Квартала" Еленой Кравец, сыгравшей в сериале "Слуга народа" главу национального банка.

С Еленой тесно дружит жена главы "Укрэксима" Юлия Мецгер, которую Зеленский в 2019 году назначил в наблюдательный совет "Приватбанка". Где она, к слову, получает больше полумиллиона в месяц.

У нее и Елены Кравец есть совместные фото в Инстаграме (Юлия - крайняя справа).

То есть жену Мецгера Зеленский назначил в набсовет "Привата" еще до того, как сам Евгений выиграл конкурс главы "Укрэксима". Да и СМИ рассказывали, что Кравец - близкая подруга всей семьи Мецгер, то есть и Евгения тоже.

В общем, крайне слабо верится, что близкий друг "Квартала" сугубо через конкурс получил в управление один из крупнейших банков страны.

Кстати, этот конкурс был объявлен после того, как власти завели уголовное дело на предыдущего главу "Укрэксима" Александра Гриценко.

Буквально накануне назначения Мецгера Гриценко обвинили в содействии отмывания денег при покупке "Украинского медиахолдинга" в 2013 году (его купил за кредитные средства "Укрэксимбанка" олигарх Сергей Курченко).

Дело завела лояльная Банковой СБУ. Но закончилось оно тем, что Гриценко вышел под залог и с тех пор о расследовании ничего не известно. Но главное - что пост главы правления удалось освободить для человека Зеленского.

Через несколько месяцев после назначения стало известно, что с Евгением Мецгером Зеленский общается на "ты" и звонит ему напрямую, чтобы решить какие-либо вопросы. Хотя эта должность не имеет никакого отношения к президентской власти вообще.

То есть это давние знакомые.

Иными словами, кошмаривший журналистов банкир - прямой человек Банковой. Которого назначали на должность посредством настоящей спецоперации.