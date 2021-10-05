В Укрэксимбанке, где 5 октября напали на журналистов "Схемы", заявили о неуклонном соблюдении требования действующего законодательства Украины в своей деятельности, в том числе по связям со СМИ.

"Подчеркиваем, что банк глубоко уважает право общественности на получение достоверной и полной информации, всегда открыт для коммуникации со СМИ.

16 сентября Укрэксимбанк получил запрос от издания "Радио Свобода" относительно интервью с председателем правления банка (согласно перечню вопросов в запросе).

Пресс-служба Укрэксимбанка подтвердила изданию возможность проведения такого интервью 04.10.2021.

Однако, во время интервью журналист "Радио Свобода" Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов Банка, которую Банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Кроме того, журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных Банком нарушений в рамках соответствующих правоотношений.

Информация, запрашивалась в соответствии со статьей 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» является банковской тайной, которую банки обязаны хранить, в том числе путем ограничения круга лиц, имеющих доступ к ней.

Учитывая это, пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью.

Дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс.

Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация о которых может быть предоставлена банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы.

После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой).

Отдельно отмечаем, что, по нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Учитывая приведенное, Банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующих деятельность в сфере телевидения и радиовещания, по анализу действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства Украины и Кодекса этики украинского журналиста", - сказано в сообщении.

Напомним, на журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали в кабинете банка. У журналистов отобрали силой две камеры, и вернули через час без записей.

Также сообщалось, что в Украине завели почти 300 уголовных дел о преступлениях против журналистов.