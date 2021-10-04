В Национальном союзе журналистов Украины 4 октября прошел круглый стол "Роль прокуроров по делам о преступлениях против журналистов". На нем обсудили роль таких прокуроров, представили для них специальное издание ЮНЕСКО, а также сообщили, что к 29 сентября в Украине открыли 285 уголовных производств по фактам правонарушений против журналистов.

Об этом написал в своем Фейсбуке глава НСЖУ Сергей Томиленко.

На мероприятии присутствовали представители Офиса генпрокурора, Киевской областной прокуратуры, судьи, журналисты, медиаэксперты и медиаюристы. Круглый стол организовал НСЖУ совместно с центральной штаб-квартирой ЮНЕСКО в Париже и Офисом генпрокурора.

Статистику преступлений против работников СМИ собрал Офис генерального прокурора. Согласно его данным, в 169 случаях еще идет досудебное расследование. Каждое пятое уголовное производство по фактам правонарушений против журналистов расследуют три года и дольше, а в суд передают одно из десяти дел.

В ведомстве заверили, что с начала года в Украине увеличилась результативность расследований преступлений, совершенных против журналистов. Об этом сказал руководитель Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса генпрокурора Алексей Бонюк.

"По данным из областных прокуратур, от 20 до 50% выросло количество подозрений и количество случаев направления в суд уголовных производств, касающихся преступлений против журналистов", - сообщил Бонюк.

Во время встречи состоялась презентация специального издания ЮНЕСКО - "Рекомендаций для прокуроров по делам о преступлениях против журналистов". В ЮНЕСКО надеются, что издание станет полезным инструментом для прокуроров Украины не только для расследования убийств журналистов и нападений на них, но и для предотвращения таких преступлений.

Участники встречи обсудили расследование препятствования журналистской деятельности, роль органов прокуратуры по делам преступлений против журналистов, механизмы и имплементации международного опыта защиты прав журналистов.

Спикеры круглого стола выдвинули предложения об улучшении расследования преступлений против журналистов.

Сергей Томиленко прокомментировал "Стране" проблему с безнаказанностью преступлений против журналистов.

"Защищать журналистов должны и полицейские, и прокуроры, и судьи, и депутаты. Но на практике часто видим, что каждое отдельное ведомство кивает на другое и ищет оправдания безнаказанности за преступления против журналистов. Поэтому журналисты должны быть солидарными и сводить на единой площадке власть и все правоохранительные ведомства, чтобы расследования преступлений были оперативными и полными, а наказания для напавших на журналистов - неотвратимыми и весомыми", - сказал глава НСЖУ.

"Страна" регулярно пишет о нападениях на журналистов, избиениях и ходе расследования резонансных убийств представителей СМИ. Так, зимой мы сообщали, что в Черкассах чиновник горсовета избил местного журналиста в офисе телекомпании.

А летом жертвой нападения в Ивано-Франковске стал известный журналист Руслан Коцаба. Его атаковали неонацисты.