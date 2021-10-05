На журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали прямо в кабинете руководителя банка.

По словам пострадавших, Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране отобрать камеры и избавиться от записей.

У журналистов отобрали силой две камеры, и вернули через час без записей. Им удалось записать происходящее на аудио. Пострадавшие вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

На видео, которое публикует Телеграмм-канал "Политика страны" диалог происходит на русском языке.

Евгений Мецгер. Фото: Facebook

Ситуацию также подробно прокомментировала в сети Наталья Седлецкая, автор и ведущая программы "Схеми: корупція в деталях - RFERL".

"Вчера пока лежал Фейсбук и другие сервисы, мы писали заявление в полицию. Потому что с работниками "Схем" произошла совершенно дикая ситуация - на них напали в центре Киева высокопоставленные сотрудники государственного "Укрэксимбанка", прямо в кабинете председателя правления, забрали технику и удалили отснятое видео (в том числе видео нападения).

Что пошло не так?

Журналист Kirill Ovsyaniy и оператор Александр Мазур записывали интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, в центральном офисе банка по улице Антоновича.

По редакционному заданию журналист должен был поставить вопрос Мецгеру, чтобы его позиция была отражена в расследовании, которое готовится на один из ближайших эфиров.

Но Мецгеру не понравился вопрос журналистов-расследователей. Поэтому он вызвал охрану и приказал... "забрать камеры" и "достать из них кассеты".

Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру. Скрутив его, и удерживая силой, они отобрали у него обе камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись и вынесли всю технику из кабинета. Все это время съемочная группа оставалась заблокирована в кабинете председателя правления банка в его присутствии. В кабинете, кроме самого Мецгера также присутствовал директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка по имени Игорь, который применил физическую силу к оператору "Схем".

Сотрудники, угрожая, запрещали снимать события на телефон, осматривали одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и всячески давили на съемочную группу. Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.



В полиции - наше заявление о препятствовании законной журналистской деятельности. Редакция завершает работу над расследованием о фактах, вопрос о которых так не понравились председателю государственной финансового учреждения. Опубликуем его в ближайшее время", - написала Наталья Седлецкая.

Напомним, днем ранее глава НСЖУ рассказал, что в Украине завели почти 300 уголовных дел о преступлениях против журналистов. При этом, по его словам, до суда доходит каждое десятое.

Также мы писали, как зимой в Черкассах чиновник горсовета избил местного журналиста в офисе телекомпании. Он ворвался в помещение, напал сзади, когда журналист работал за компьютером. В итоге, последний получил десяток ударов по голове.