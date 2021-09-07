В Верховной Раде со вторника, 7 сентября, открыли кулуары для журналистов. Правда, представители СМИ могут подходить только к одному из трех выходов из сессионного зала, которым не пользуются нардепы от "Слуг народа".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, в Раде есть три выхода из сессионного зала. Они условно распределены между фракциями.

90% депутатов от "Слуги народа" пользуются двумя выходами: тем, что по центру и слева, если стоять лицом к залу. Выход, которым пользуются депутаты ОПЗЖ, находится справа.

Журналисты сейчас могут подходить к выходу из зала который расположен справа (ОПЗЖ), а к другим двум выходам подойти нельзя.

Напомним, открытие кулуаров Рады для журналистов спикер парламента Дмитрий Разумков анонсировал 6 сентября. Они были закрыты с марта 2020 года в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.

Также мы писали о том, что президент Владимир Зеленский накануне старта шестой сессии шантажировал Раду роспуском, чтобы принять закон об олигархах и уволить председателя парламента Дмитрия Разумкова.