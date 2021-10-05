Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обеспокоена нападением на журналистов интернет-издания "Радио Свобода" во время интервью с главой "Укрэксимбанка" (Киев).

Об этом сообщает Twitter Мелинды Симмонс во вторник, 5 октября.

В понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов.

Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

"Укрэксимбанк" отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.

Реакция посла Великобритании на нападение на журналистов. Источник: Twitter/Мелинда Симмонс

Ранее "Страна" сообщала, что на журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали прямо в кабинете руководителя банка.

Также мы писали, что в Укрэксимбанке опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины.