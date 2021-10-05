Издание "Радио Свобода" заявило, что его сотрудникам удалось восстановить запись с видеокамер, которые ранее приказал стереть глава правления государственного "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.

В отрывке записи журналист Кирилл Овсяный задает Мецгеру вопрос о сомнительном многомиллионном кредите, который выдал банк. В этот момент директор департамента информационной политики банка Владимир Пикало начинает мешать съемке. А сам Мецгер заявляет, что не будет давать никаких интервью, после чего вызывал охранника. Приказав ему "вырубить" журналиста (вероятно, имелось в виду прекратись съемку). Охранник силой отобрал камеру у оператора, которую затем отнесли к айтишникам банка и сказали удалить оттуда видео.

Но, как заявляет редакция "Схем", им удалось эту запись при помощи специалистов восстановить.

Видео прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Конечно, для Мецгера это очень серьёзный залёт и показатель неадекватности. Зачем было соглашаться на встречу с журналистами, если не хочешь отвечать на их вопросы? Зачем, если они уже пришли и задают неудобные вопросы, начинать быковать и отбирать камеру? Ведь всегда можно сказать: "Я изучу документы и дам ответ позже.

Интересно, как будет развиваться этот конфликт, добавил канал. Ведь Мецгер - близкий к Зеленскому человек, с другой стороны, "Радио Свобода" - это американский проект. И западные послы уже начали высказывать осуждение.

Правда, для Зеленского будет несложно уволить показательно Мецгера (чтоб удовлетворить посольства), а вместо него поставить такого же фунта", - пишет телеграмм-канал.

Ранее "Страна" рассказывала о нападении на журналистов "Схем" в банке.

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