Владелец кафе в Одессе с кулаками набросился на съемочную группу канала "Думская". Об этом "Стране" сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Как рассказали журналисты канала "Думская", бизнесмен Валерий Черный напал на журналистов, когда те поинтересовались разрешительными документами на работу его заведения.

"Я тебе поломаю камеру!.. Ты гонишь?.. Я тебе нос сломаю!.. Сотри при мне эту х…", - так с журналистами общался собственник кафе и набросился с кулаками на оператора.

В комментарии НСЖУ руководитель медиа-холдинга "Думская" Юрий Басюк рассказал, что оператор был вынужден обратиться к врачам, пройти томографию и снять побои.

Юрий Басюк также отметил, что полицейские неохотно регистрировали производство по "журналистской" статье - редакции приходилось выходить на руководство одесского главка полиции.

При этом в "Думской" убеждены, что речь идет о сознательном и грубом препятствовании журналистской деятельности, а не о хулиганстве.

Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на съемочную группу телеканала "Думская" и выражает солидарность с одесскими коллегами.

"Уже точно надо наказывать за такие маты и грубые угрозы, не то что за физическое избиение. Журналист при исполнении профессиональных обязанностей не должен восприниматься гражданами доступной жертвой. Поэтому рассчитываем, что в этой ситуации, где есть еще и видеодоказательства, полиция сможет обеспечить надлежащее оперативное расследование. Только прецеденты наказания смогут остановить новые атаки", - заявил Томиленко в комментарии "Стране".

НСЖУ призывает Национальную полицию и органы прокуратуры обеспечить оперативное и надлежащее расследование, результатом которого станет наказание нападающего.

Напомним, сына мэра Брод будут судить за избиение журналиста, который снимал работу его ресторана в локдаун.

Также мы сообщали, что в Украине завели почти 300 уголовных дел о преступлениях против журналистов. До суда доходит каждое десятое.