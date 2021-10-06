В Украине очередной скандал с нападением на журналистов. И на этот раз власти обещают его расследовать: пострадали корреспонденты американского "Радио Свобода", за которых начали заступаться западные посольства.

В противном случае, можно не сомневаться, историю бы спустили на тормозах - как это случилось с десятками других нападений на сотрудников СМИ.

Тем более, что фигурантом дела стал протеже Зеленского - глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, старый знакомый "Квартала" из Кривого Рога. Поэтому сначала власти пытались обойти скандал молчанием. Но после того, как в посольствах выразили озабоченность, банкира отстранили от должности. С резким осуждением выступил Офис президента и фракция "Слуги народа", расследуется уголовное дело.

И, хотя есть сомнения, что банкира в конечном итоге привлекут к уголовной ответственности, возмездие наступает как-то очень быстро для украинской власти. При этом другие журналисты, на которых нападали за последнее время, своего правосудия не могут дождаться годами.

"Страна" проанализировала случай с Мецгером и вспомнила, как украинская власть расследует аналогичные истории.

Скандал с главой "Укрэксимбанка"

Вчера журналисты программы "Схемы" пришли на интервью с главой правления государственного "Укрэксимбанка". В конце беседы случился скандал. Евгений Мецгер потребовал у журналистов удалить только что отснятое интервью.

Когда они отказались, он вызвал охрану, которая камеры отобрала и попыталась видео стереть. Журналистов все это время не выпускали из кабинета. Позже они написали заявления в полицию - о препятствовании их законной деятельности, что влечет за собой уголовную ответственность.

Слова корреспондентов подтверждались сначала аудиозаписью, которую им удалось сделать. А потом и видео, которое после удаления удалось восстановить.

На нем видно, как охрана Мецгера отбирает видеокамеры у журналистов, а оператора скручивают. Потом содержимое камер "чистят в ноль". Конфликт начался после того, как главе правления задали вопрос о многомиллионном кредите, который выдал "Укрэксим".

Если до публикации видео руководство банка вело себя вызывающе - говорило, что само подаст заявление на журналистов - то после появления ролика началась реакция иного порядка. Пошла критика из западных посольств. Возмущенный твит написала посол Великобритании Мелинда Симмонс.

Позже нападение осудил и Евросоюз.

После реакции Запада "проснулся" и Офис президента, который не замечал этой ситуации целый день. Советник Ермака Михаил Подоляк дал понять, что рассматривается вопрос о снятии Мецгера с поста (хотя это и не компетенция Офиса президента).

Далее историю через сутки решает прокомментировать глава МВД Денис Монастарский, который обещает, что расследование пройдет быстро.

А затем и сам глава правления "Укрэксима" заявил, что его поведение было недопустимым - и он оставляет должность на время расследования. То есть очень надолго. Пожелание руководителя правление удовлетворило.

Почему настроение Мецгера сменилось от наступательного до явки с повинной?

"Страна" вчера рассказывала, что этот банкир получил свой пост благодаря связям с окружением Зеленского, с которым он учился вместе в Кривом Роге. То есть Мецгер явно надеялся, что Офис президента заступится за своего ставленника. И до окрика из посольства Британии так оно и было.

Но после поста Симмонс все завертелось иначе: Банковая начала сливать Мецгера. Правда, еще не до конца: пока шеф "Укрэксима" никуда не увольняется, а только на время покидает пост. Открытый вопрос - остается ли у него при этом право подписи. То есть не будет ли "отстранение" фиктивным.

Впрочем, даже если придется уволить Мецгера, то найдется другой "фунт", который займется обслуживанием интересов офиса Зеленского, "Большой стройки" и других проектов. А его предшественник скорее всего получит "пидозру", после которой дело начнут затягивать.

Второй вывод из этой ситуации - реагируют власти на нападения не всех журналистов, а только тех, за которых заступаются на Западе. Можно уверенно говорить, что если бы в кабинет Мецгера попал корреспондент не-грантовых СМИ, банкир бы сохранил свой пост, а уголовное дело по этому поводу бы никто не расследовал.

Этот момент анализирует главный редактор "Страны" Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

"Офис президента, после возмущения западных посольств, решил слить главу Укрэксимбанка Мецгера, который напал на журналистов "Схем" (проект Радио Свобода) в своём кабинете. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал такое поведение недопустимым и пообещал жёсткие кадровые решения.

Если б на месте журналистов "Свободы" были б журналисты одного из попавших под санкции СНБО СМИ то, можно предположить, что никакой реакции посольств на инцидент не было бы, а в Офисе бы заявили об "очередной пророссийской провокации".

Впрочем, об этих двойных стандартах уже много раз писали. В данном случае интересно поведение Банковой.

Вчера было много прогнозов, что скандал замнут – мол, Мецгер близкий к "Кварталу" человек, а потому его не сдадут. "Страна" же еще вчера написала, что после реакции западных посольств Мецгера легко выбросят из банка. И это вообще не будет серьезной потерей для Зеленского. Потому что Мецгер – это фунт, задача которого по приказам Банковой раздавать кредиты нужным структурам (отработанные еще в Приватбанке схемы вывода средств).

На его место поставят такого же фунта, который продолжит доить банк в интересах Зе.

И это показательно тем, что у нас часто переоценивают роль и влияние окружения Зеленского.

Взять, например, Ермака, которого величают уже чуть ли не "вице-президентом".

Нет никаких сомнений, что если Зеленскому будет надо (например, если последуют очень настойчивые просьбы западных партнеров или же скандал с вагнеровцами приобретет угрожающий масштаб), то Ермака он выставит на улицу в один момент.

И что принципиально изменится в стране, если, допустим, вместо него главой Офиса станет Данилов, вместо Данилова секретарем СНБО станет Баканов, а на главу СБУ вместо Баканова поставят Марьяну Безуглую?

Да ничего не изменится кроме того, что вместо одних решал появятся другие. Но стратегически политика по санкциям СНБО и прочему продолжится след в след.

Единственный, кого Зеленский не может просто так слить из своего ближайшего круга – это Коломойский. Потому что ответка будет раз в 1000 жестче, чем "досье Пандоры", - написал Игорь Гужва.

При этом другие дела о нападениях на журналистов надолго "зависают" в судах или вообще до них не доходят - в любом случае позволяя виновным оказываться на свободе безнаказанными.

Какие нападения не дошли до суда?

Большинство инцидентов, связанных с нападением и угрозами журналистам даже не доходят до суда. Вот несколько случаев за последнее время.

4 февраля 2021 года после акции праворадикалов под телеканалом "Наш" на журналиста "Правового контроля" Сергея Шевчука напал мужчина на станции "Льва Толстого".

"Страна" публиковала видео с камер наблюдения киевского метрополитена, на котором зафиксирован момент нападения. На кадрах видно, как к Сергею Шевчуку сзади подходит человек, хлопает его по плечу после чего наносит ему удар в область головы и убегает.

Нападавшим оказался Кирилл Бабенцов, 1991 года рождения. Это человек из группы праворадикала Евгения Карася. После удара журналист погнался за нападавшим, смог его задержать и сдать полиции и "Муниципальной варте".

Однако когда и журналиста, и нападавшего отвели в комнату допроса и установили личность нападавшего, Бабенцов под предлогом позвонить по телефону вышел в вестибюль и просто сбежал, оставив свой рюкзак.

Преступление впоследствии спустили на тормозах.

25 июня 2021 года на перроне Ивано-Франковского вокзала группа радикалов напала на журналиста телеканала "Первый независимый" Руслана Коцабу. Его облили зеленкой и забросали яйцами. Врачи поставили Коцабе диагноз - обширный химический ожог роговицы глаза.

В одном из нападавших журналист опознал члена местного "Правого сектора" Андрея Дембицкого. О своей причастности к нападению заявили и члены организации "Тризуб". Судя по обнародованному этой организацией видео, среди тех, кто "встречал" журналиста были также члены организаций "Карпатська Січ", "Правый Сектор" и "Фрайкор".

Полиция Ивано-Франковской области возбудила дело о нападении по статье о групповом хулиганстве. Но оно пока в суде не рассматривается.

В Киеве 14 августа 2021 года после акции "Нацкорпуса", которая перешла в столкновения с правоохранителями, избили корреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного. Когда он покидал место событий, его догнали неизвестные и потребовали удалить материалы с камеры. Они стали его оскорблять, несколько раз ударили, в том числе в голову.

Журналист написал заявление в полицию. Было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста). Нашлись и нападавшие.

18 августа Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на время расследования 17-летнего Антона Голощапова, а 20-летний Никита Губский был отправлен в СИЗО на 2 месяца без права залога. Расследование продолжается.

Какие дела слушают в судах

Часть дел все-таки дошла до суда. Но некоторые из них рассматривают уже не один год, как это произошло с нападением на журналиста "Страны" в 2019 году.

На Майдане в Киеве скандальный националист Алексей Цымбалюк, более известный как "киллер Бабченко", напал на журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, который освещал акцию ультраправых. Радикал нанес удары со спины и попытался душить нашего корреспондента.

Через несколько дней в соцсетях националист пригрозил нашему журналисту "лаврами Бузины" - то есть убийством.

Полиция выдвинула Цымбалюку обвинения в умышленном причинении побоев, легкой или средней тяжести телесных повреждений - в связи с осуществлением журналистом законной профессиональной деятельности - статья ч. 2 ст. 345-1 УК. Наказание предусматривало до пяти лет тюрьмы.

Рассматривать дело по сути в суде начали через год. Оно слушается до сих пор. Цымбалюк и его юристы всеми способами затягивают процесс.

24 декабря 2020 года во время судебного заседания по делу об убийстве Павла Шеремета группа радикалов напала на журналистов неугодных им изданий. Самым активным среди нападавших был скандальный Виктор Регор. Он запомнился тем, что в 2016 году ударил ножом гражданина Ирана, и в том же году сорвал с 10-летней девочки георгиевскую ленту на 9 мая. Фигурировал в стычках и уже печально известный Алексей Цымбалюк. Летом ему объявили подозрение о нападении на журналиста, а спустя несколько месяцев, он все еще был на свободе и вновь угрожал журналистам прямо в здании суда.

Тогда толпа из десятков радикалов окружила у дверей в суд корреспондента издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера. Его начали оскорблять, нанесли несколько ударов ногами и облили заранее припасенной мочой. Ему пыталась помочь коллега с телеканала ZiK Анастасия Жизневская, но ее оттерли в сторону, ударив по рукам. Угрожали на том заседании и корреспонденту "Страны" Юлии Корзун.

Спустя три дня полиция вручила Регору подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса. Среди них - препятствование журналисту и умышленное причинение журналисту побоев. Соломенский райсуд Киева назначил радикалу меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, который потом заменили на круглосуточный домашний арест.

Суд по сути дела начался 10 июля 2020 года. Он до сих пор длится. Очередное заседание назначено на ноябрь 2021 года. Находится ли Регор сейчас пол арестом - неизвестно.

В апреле 2020 года атошник Алексей Шаповалов напал на журналистов ZIK около качалки в Гидропарке, когда они снимали сюжет о нарушителях карантина.

54-летний мужчина во время потасовки нанес журналистке Алле Жизневской и оператору многочисленные удары и пытался повредить технику.

Шаповалу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Сейчас дело больше года продолжают слушать в Днепровском райсуде Киева.

28 ноября 2020 года на журналистку NewsOne Виолетту Товкес напали во время освещения церемонии чествования памяти жертв Голодомора в Киеве. Нападавший в капюшоне и в маске выбил из рук журналистки микрофон и поминальную свечу, толкнул ее.

По факту нападения Товкес обратилась к правоохранителям. Нападавший был задержан. Им оказался 31-летний житель Троещины Тарас Мороз. Во время обыска у него дома обнаружили куртку, защитную маску и рюкзак, которые были на нем во время нападения. Также при нем были блокнот "Азова" и телефон с символикой этой же организации. Ему объявили подозрение. Дело продолжает слушаться в Печерском суде Киева - скоро этой истории исполнится год.

Нападение на Виолетту Товкес

В феврале 2021 года националисты напали на журналиста телеканала "Наш" Алексея Пальчунова. Вместе с оператором он приехал под Шевченковское управление полиции в Киеве, куда доставили радикалов, штурмовавших перед этим телеканал. Один из них, Алексей Середюк, угрожал выпрыгнуть из окна и требовал приезда главы МВД Арсен Авакова.

Когда журналистов канала "Наш" увидели националисты, они стали забрасывать их снежками, оскорбляли. Потом у Алексея Пальчунова из рук вырвали микрофон, после чего дважды ударили кулаком в затылок и в челюсть. После вмешалась полиция и оттеснила журналиста. Однако сразу же на него бросилась "активистка" Вита Завирюха и расцарапала шею.

На этом конфликт не закончился и через время радикалы начали толкать сотрудников телеканала. То есть напали прямо под окнами полиции и на глазах полицейских.

Обвинение в нападении прокуратура предъявила активисту националистической партии "Братство" Юрию Горовцу с позывным "Святоша". Ему вменяют препятствование профессиональной деятельности и насилие в отношении журналиста. За это грозит до пяти лет лишения свободы.

Пока состоялось два заседания суда по этому делу. На них пришли несколько десятков радикалов из "Братства", чтобы поддержать Горовца. В судебном зале они предложили Пальчунову "выйти пообщаться", обступили на улице, так что последнее заседание журналист смог покинуть только в сопровождении полиции. Слушание этого дела продолжается.

Отметим, что ни по одном из описанных выше эпизодов не было реакции властей на высоком уровне, также как и западных посольств. Их реакции удостоилось лишь нападение на журналистов Радио "Свобода", которая финансируется из госбюджета США.

Довели до приговора

Приговоры по делам за нападения на журналистов - единичные случаи. И вместо максимальных 5 лет, как правило, нападавшие отделываются минимумом. Их отпускают на свободу с испытательным сроком.

Время от времени они должны отмечаться у следователя - вот и все наказание. Если за этот год или два они не будут привлечены к уголовной ответственности, то снимаются и эти ограничения.

10 февраля 2021 года на журналистов одесского "7 канала" напали на одном из рынков во время съемок сюжета о продаже безакцизных сигарет. "Группа поддержки" продавца безакцизных сигарет в агрессивной форме препятствовала съемкам. Молодчики напали на журналистов.

Съемочная группа в составе Игоря Гвоздева и Виктора Надюка вызвала полицию, чтобы заявить о препятствовании работе журналистов и снять побои. Камера и отснятый материал уцелели.

Суд Одессы приговорил одного нападавшего к двум годам ограничения свободы. При этом от отбывания наказания его освободили с испытательным сроком на два года.

В 2017 году полтавская журналистка Дарья Синицкая больше недели боялась выходить из дома, после того, как ей стали поступать угрозы. Она написала о столкновениях возле арки "Газетный ряд" с участием атошников и активистов, упомянув члена УНА-УНСО Андрея Князева.

После публикации материала ей в личку стали "передавать приветы от Бузины", а член УНА-УНСО написал пост, в котором пообещал отправить журналистку обратно в Донецк. Правоохранители сначала открыли дело по факту угроз, но спустя год решили закрыть. Только после возмущения журналистки, которая написала об этом в соцсети, производство возобновили. Спустя три года после инцидента суд, наконец, вынес приговор.

Князева признали виновным в угрозах журналисту и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года. При этом судья освободила его от отбывания наказания с испытательным сроком - 1 год. Так что фактически "уна-унсовец" отделался только обязательством выплатить в пользу государства 11 тысяч гривен судебных издержек.

Андрей Князев, получивший условный срок. Фото: poltava.to