Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, которого отстранили от должности на время расследования нападения на журналистов "Схем", получил около пяти миллионов зарплаты в "Укрэксимбанке" за неполный прошлый год и почти 12 млн гривен зарплаты в "Укргазбанке".

Об этом свидетельствует информация в декларации супруги Мецгера Юлии, которая занимает должность члена набсовета Приватбанка, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Декларации Евгения Мецгера нет на сайте НАПК.

Но согласно декларации его жены он заработал за 2020 год 4,75 млн гривен зарплаты в Укрэксимбанке (более 400 тыс. гривен ежемесячно).

Кроме того, он получил 11,8 млн гривен зарплаты на должности заместителя председателя правления Укргазбанка.

Мецгер имеет банковский счет в Испанском банке (25 тыс. евро), а на счету в Укрэксимбанке у него находится 1,1 млн гривен.

Наличными у Мецгеров имеется около 400 тыс. долларов и более 260 тыс. евро. Кроме того, Евгений Мецгер одолжил 9,3 млн гривен другим лицам.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала о нападении на журналистов "Схем" в банке.

Кроме того, сообщалось о видео с камер наблюдения, на котором видно, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.

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