Попавший в скандал с нападением на журналистов Мецгер получил около 17 миллионов зарплаты за 2020 год
Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, которого отстранили от должности на время расследования нападения на журналистов "Схем", получил около пяти миллионов зарплаты в "Укрэксимбанке" за неполный прошлый год и почти 12 млн гривен зарплаты в "Укргазбанке".
Об этом свидетельствует информация в декларации супруги Мецгера Юлии, которая занимает должность члена набсовета Приватбанка, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.
Декларации Евгения Мецгера нет на сайте НАПК.
Но согласно декларации его жены он заработал за 2020 год 4,75 млн гривен зарплаты в Укрэксимбанке (более 400 тыс. гривен ежемесячно).
Кроме того, он получил 11,8 млн гривен зарплаты на должности заместителя председателя правления Укргазбанка.
Мецгер имеет банковский счет в Испанском банке (25 тыс. евро), а на счету в Укрэксимбанке у него находится 1,1 млн гривен.
Наличными у Мецгеров имеется около 400 тыс. долларов и более 260 тыс. евро. Кроме того, Евгений Мецгер одолжил 9,3 млн гривен другим лицам.
Напомним, ранее "Страна" рассказывала о нападении на журналистов "Схем" в банке.
Кроме того, сообщалось о видео с камер наблюдения, на котором видно, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.
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