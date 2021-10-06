Офис президента Украины назвал поведение представителей "Укрэксимбанка", которые во время интервью с главой правления банка Евгением Мецгером напали на журналистов программы "Схемы", недопустимым. Кроме того, на Банковой допустили отстранение от должности последнего на фоне этого инцидента.

Об этом говорится в заявлении ОП, обнародованном на официальном сайте утром в среду, 6 октября.

Поведение представителей "Укрэксимбанка" является недопустимым, ведь свобода слова - это фундаментальная ценность в Украине.

Официальная позиция Офиса Президента о ситуации в "Укрэксимбанка" безусловно четкая, конкретная и полностью соотносится с общественным осуждением действий руководства государственного банка, заявил советник руководителя Офиса Главы государства Михаил Подоляк.

"Ситуация вокруг "Укрэксимбанка" может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня - корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о каком уровне структуры говорится и работает эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать", - сказал он.

"По состоянию на данный момент Национальная полиция и Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сделали соответствующие заявления. Нацполиция в пределах начатого уголовного производства анализирует все обстоятельства случившегося. Наблюдательный совет заявил о проведении проверки в рамках правил, утвержденных для государственного банка. Также на уровне Наблюдательного совета и в соответствии с процедурами в банке может происходить и модерирование дальнейшего развития этой ситуации для финучреждения.

По меньшей мере, представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одной, даже гипотетической возможности препятствия для расследования и проверки. Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении", - считают в Офисе президента.

Ситуацию прокомментировал Телеграм-канал "Политика "Страны".

"Если б на месте журналистов «Свободы» были б журналисты одного из попавших под санкции СНБО СМИ то, можно предположить, что никакой реакции посольств на инцидент не было бы, а в Офисе бы заявили об «очередной пророссийской провокации».

Что касается отстранение Мецгера - то это и вовсе для Зеленского не потеря.

На его место поставят такого же «фунта», который по приказам Банковой будет раздавать кредиты нужным структурам", - пишет телеграмм-канал.

Напомним, о нападении стало известно днем ранее.

В свою очередь, в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины. Однако позже появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.

Подробно о данном инциденте ранее рассказывала "Страна".