После нападения на журналистов программы "Схемы" в здании государственного "Укрэксимбанка" (Киев) набсовет отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования инцидента.

Окончательное решение о его полномочиях будет принято по результатам внутреннего расследования. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

На экстренном внеочередном заседании набсовет назначил исполняющим обязанности главы правления банка члена правления Сергея Ермакова, который с 2006 по 2016 года занимал должности от начальника отдела до директора департамента планирования и финанализа, замфиндиректора, вице-президента, директора по стратегии, вице-президента "Альфа-Банка".

Кроме того, он с 2016 по 2017 года работал финдиректором, членом правления Укрсоцбанка, с октября 2017 по декабрь 2017 года - советником главы Совета директоров в Группе ТАС, а с 2017 по 2019 год - замглавы правления ТАСкомбанка.

На журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали прямо в кабинете руководителя банка.

По словам пострадавших, Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране отобрать камеры и избавиться от записей.

В свою очередь, в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины. Однако позже появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.

Подробно о данном инциденте ранее рассказывала "Страна".