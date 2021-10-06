В Министерстве внутренних дел прокомментировали нападение на журналистов "Радио Свобода" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером.

В ведомстве заявили, что полиция уже привлекла к материалам расследования видео, на котором видно, как охранник последнего применяет к представителям СМИ силу.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский на своей странице в Facebook в среду, 6 октября.

По его данным, правоохранители привлекли к материалам расследования "видео из кабинета председателя правления "Укрэксимбанка" на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов "Радио Свобода".

Глава ведомства добавил, что в ближайшее время журналисты передадут и оригинал восстановленной видеозаписи, который также будет приобщен к соответствующим материалам расследования в качестве вещественного доказательства.

К тому же глава МВД уверен, что расследование не займет много времени. Также он добавил, что после результатов необходимых экспертиз представителям банка будет объявлено о подозрении.

"От себя добавлю, что такое поведение в отношении сотрудников СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей", - подытожил глава МВД.

Напомним, по заявлению репортеров начали уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.

В Офисе президента уже осудили действия представителей банка по отношению к журналистам. После чего глава "Укрэксимбанка" Мецгер сложил полномочия.