Министр культуры Александр Ткаченко вслед за нардепом Вятровичем фактически уровнял роль СССР и нацистской Германии в трагедии Бабьего Яра заявив, что в месте массового убийства нацистами евреев-киевлян лежат "жертвы тоталитарных режимов".

Об этом Ткаченко сказал на премьере фильма Сергея Лозницы "Бабий Яр", которая происходила Бабьем Яру, сообщают очевидцы.

"Перед фильмом выступали чиновники – вице-премьер по евро-х@евро, не помню фамилии, молодая дама, и министр культуры Ткаченко. Дама опять ни к селу, ни к городу помянула Голодомор.

Я имею право писать об этом, у меня в Голодомор семья проредилась вдвое. Но зачем, в 80-летие БЯ, чего вы добиваетесь? Ткаченко пошел дальше, сказал, что тут, под нами, лежат жертвы тоталитарных режимов. Следующий шаг - покаяться перед немцами за евреев", - пишет бизнесмен Гарик Корогодский.

Народный депутат Максим Бужанский также возмутился заявлением Ткаченко.

"То есть, те, кто собрал сто с лишним тысяч людей и расстрелял их в Бабьем Яре, и те, кто с боями прошёл пешком от Сталинграда до Освенцима, выломал в нем ворота и остановил газовые камеры, это одно и то же?

Может министру и дальше пойти и предположить, что, например, полмиллиона евреев, служивших в Красной Армии это тоже самое, что полмиллиона эсэсовцев, какие проблемы?", - написал в своем Телеграм-канале народный депутат Максим Бужанский.

Ранее "Страна" подробно разбирала, как в Украине в годовщину трагедии Бабьего Яра заявляют о вине СССР в геноциде евреев в годы оккупации.