В Киеве сейчас проходит "Марш Памяти Бабий Яр". Сотни людей (многие пришли с детьми - Ред.) идут колонной от кинотеатра "Киевская Русь" к мемориалу Меноры в Бабьем Яру, где будет прочитана поминальная молитва. Именно этим путем 29 и 30 сентября 1941 года прошли киевские евреи, которых немецкие захватчики отправили на уничтожение во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

"В Украине фактически нет ни одной еврейской семьи родственники которых не лежали бы в таких ярах. Всего за два дня, 29-30 сентября, более 33 000 киевлян, большинство из которых были евреями, были расстреляны нацистами в Бабьем Яру.

Массовые убийства продолжались до освобождения Киева - всего погибло более 120 000 мужчин, женщин и детей",- напоминают организаторы марша.

Напомним, марш памяти погибших в Бабьем Яру проходит в честь 80-й годовщины массового расстрела евреев.

Также "Страна" писала, что Зеленский сделал заявление в годовщину трагедии Бабьего Яра в память о жертвах Второй мировой войны и жертвах Холокоста.