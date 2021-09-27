Опубликован план мероприятий к 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру, которые пройдут с 27 сентября по 7 октября.

Об этом говорится на сайте мемориального центра "Бабин Яр".

Итак, вот, какие мероприятия пройдут в столице.

27 сентября (с 13:00, ст. м. Дорогожичи)

Выставка "Зона отчуждения" Джонатана Литтела и Антуана д'Агата.

29 сентября

Национальный урок памяти во всех украинских школах для учеников 5-11 классов. Урок включает презентацию образовательной платформы "Красная точка памяти"

30 сентября (18:00-20:00, дом Актера, Ярославов вал, 7)

Презентация Антологии поэзий про Бабий Яр "Яр смерти - Яр памяти".

3 октября (12:00-13:45, Бабий Яр)

Марш Памяти в память о трагедии, на которой участники идут той же дорогой, которой шли жертвы 29 сентября 1941.

5 октября (Национальная научная медицинская библиотека Украины, ул. Льва Толстого, 7)

9:00: Международная научная конференция "Массовые расстрелы во время Холокоста как уголовный процесс"

16:15: Презентация книги Бориса Забарко "Мы хотели жить ...", разговор с автором

18:00: Начало выставки "Лица людей Бабьего Яра" с последующим посещением

19:00: Премьера произведения "In memorium" композитора Валентина Сильвестрова в исполнении Киевского камерного хора под руководством М.М.Гобдича.

Премьера документального фильма «Бабий Яр. Контекст» режиссера Сергея Лозницы

6 октября (день с главными мероприятиями)

9:30-10:30: Завтрак с членами Наблюдательного совета Мемориального центра и лидерами еврейских делегаций

11:00-12:30 (Отель Hayatt Regency) Прессконференция с участием членов Наблюдательного совета Мемориального центра

17:00-20:45, (Бабий Яр, Главная сцена на площади у меноры) Официальная церемония памяти с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Открытие мемориального объекта "Хрустальная стена плача" художницы и автора Марины Абрамович

21:00-22:00 (Офис президента) Официальный прием с участием президента Украины и глав иностранных государств

7 октября (место уточняется)

11:00-14:00 - Круглый стол о прошлом, настоящем и будущем территории Бабьего Яра с участием Архитектурного совета Фонда.

Напомним, в официальных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве примет участие не только президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но также президенты Израиля и Албании.

Кроме этого, на 74-м Каннском фестивале премию "Золотой глаз", которая присуждается за лучший документальный фильм, получил украинский режиссер Сергей Лозница за свою кинокартину "Бабий Яр. Контекст". Премию за первое место Лозница разделил с индийским режиссером.