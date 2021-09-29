Сегодня, 29 сентября, Украина отмечает скорбную дату. 80 лет назад нацисты устроили массовый расстрел мирного населения в киевском Бабьем Яру. Это один из самых трагичных символов Холокоста.

В день годовщины трагедии президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в память о жертвах Второй мировой войны и жертвах Холокоста.

Об этом глава государства написал в своем Тelegram-канале.

"Два слова, за которыми более 100 000 человеческих жизней. Два слова, за которыми миллионы искалеченных судеб. Два слова, за которыми 80 лет совместной боли еврейского и украинского народа.

Бабий Яр...

Два коротких слова, звучащие, как два коротких выстрела, но несущие в себе ужасные воспоминания для нескольких поколений.

Потому что они знают и помнят, что выстрелов в Бабьем Яру, к сожалению, прозвучало не два, а в сотни, тысячи, в десятки тысяч раз больше.

Сегодня во всех украинских школах состоится Национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра.

Сегодня, в зависимости от возраста и воспитания, кто-то уже в который раз, а кто-то впервые услышит эти два страшных слова и эти страшные цифры.

О том, что 80 лет назад, 29 сентября 1941 года, нацистские оккупанты начали массовые казни в урочище Бабий Яр.

О том, что за два последующих дня они убили почти 34 тысячи человек.

О том, что за два последующих года в Бабьем Яру нацисты, по разным подсчетам, казнили от 100 000 до 200 000 человек. Кроме евреев, это были украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы...

О том, что в целом жертвами Холокоста в Европе стало как минимум 6 миллионов евреев.

И о том, что полтора миллиона из них, то есть каждый четвертый убитый, были из Украины.

Будущим поколениям обязательно нужно знать эти страшные цифры о преступлениях нацизма для того, чтобы избежать повторения этих страшных ошибок в истории человечества.

Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, - наш долг перед будущими поколениями. Достойное чествование памяти всех погибших - наш долг.

И с 2019 года мы делаем все, чтобы Бабий Яр из территории забвения превратился в место памяти.

Достойное место памяти сотен тысяч жертв, убитых в 1941-1943 годах.

Бабий Яр - два ужасных слова, которые всегда будут в нашем прошлом. Никогда снова - два важных слова, которые всегда будут в нашем будущем.

И трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет не должна повториться. Ни в Украине. Ни в других уголках Европы. Нигде в мире.

Никогда снова. Вечная память всем жертвам Бабьего Яра! Вечная память всем жертвам Холокоста! Вечная память всем жертвам Второй мировой войны!" - написал Зеленский.

Напомним, к 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру запланирован ряд мероприятий, который пройдут с 27 сентября по 7 октября.

Также сообщалось, что на 80-ю годовщину трагедии Бабьеего Яра Киев посетят президенты Германии, Израиля и Албании.