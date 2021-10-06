Из-за визита президентов Израиля и ФРГ в Киеве частично перекрыто движение транспорта. Список улиц
В среду, 6 октября, в Киеве в период с 8:00 до 23:00 частично ограничат движения транспорта. Эти ограничения связаны с визитом иностранных делегаций, которые примут участие в памятных мероприятиях в честь жертв Холокоста.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Тelegram-канале.
Движение транспорта будет ограничено на таких улицах:
- Бориспольском шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);
- проспекте Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного);
- повороте с моста Южного на Надднепрянское шоссе;
- Надднепрянском шоссе - Днепровском спуске - аллеи Героев Крут;
- улице Ивана Мазепы - улице Михаила Грушевского - Европейской площади;
- улице Крещатик - улице Богдана Хмельницкого;
- бульваре Тараса Шевченко - площади Победы - проспекте Победы (от площади Победы до станции метро "Шулявская");
- улице Александра Довженко - улице Елены Телиги - улице Дорогожицкой (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);
- улице Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);
- улице Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);
- проспекте Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);
- улице Набережно-Рыбальская - Гаванском мосту - улице Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади);
- улице Боричев Ток;
- Владимирском спуске;
- улице Михайловской;
- улице Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);
- улице Владимирской (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);
- улице Шелковичной (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская);
- улице Институтской (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской);
- мосту Метро;
- проспекте Броварском (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье).
Напомним, в Украину с государственным визитом прибыли президент Израиля и президент Германии. Они примут в участие в памятных мероприятиях в Мемориальном центре Холокоста в Бабьем Яру вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
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