В Киеве частично ограничили автомобильное движение 6 октября. Фото: "Страна"

В среду, 6 октября, в Киеве в период с 8:00 до 23:00 частично ограничат движения транспорта. Эти ограничения связаны с визитом иностранных делегаций, которые примут участие в памятных мероприятиях в честь жертв Холокоста.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Тelegram-канале.

Движение транспорта будет ограничено на таких улицах:

  • Бориспольском шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);
  • проспекте Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного);
  • повороте с моста Южного на Надднепрянское шоссе;
  • Надднепрянском шоссе - Днепровском спуске - аллеи Героев Крут;
  • улице Ивана Мазепы - улице Михаила Грушевского - Европейской площади;
  • улице Крещатик - улице Богдана Хмельницкого;
  • бульваре Тараса Шевченко - площади Победы - проспекте Победы (от площади Победы до станции метро "Шулявская");
  • улице Александра Довженко - улице Елены Телиги - улице Дорогожицкой (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);
  • улице Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);
  • улице Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);
  • проспекте Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);
  • улице Набережно-Рыбальская - Гаванском мосту - улице Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади);
  • улице Боричев Ток;
  • Владимирском спуске;
  • улице Михайловской;
  • улице Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);
  • улице Владимирской (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);
  • улице Шелковичной (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская);
  • улице Институтской (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской);
  • мосту Метро;
  • проспекте Броварском (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье).

В киеве перекроют движение. Скриншот из Телеграм-канала МВД

Напомним, в Украину с государственным визитом прибыли президент Израиля и президент Германии. Они примут в участие в памятных мероприятиях в Мемориальном центре Холокоста в Бабьем Яру вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. 

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