В среду, 6 октября, в Киеве в период с 8:00 до 23:00 частично ограничат движения транспорта. Эти ограничения связаны с визитом иностранных делегаций, которые примут участие в памятных мероприятиях в честь жертв Холокоста.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Тelegram-канале.

Движение транспорта будет ограничено на таких улицах:

Бориспольском шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);

проспекте Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного);

повороте с моста Южного на Надднепрянское шоссе;

Надднепрянском шоссе - Днепровском спуске - аллеи Героев Крут;

улице Ивана Мазепы - улице Михаила Грушевского - Европейской площади;

улице Крещатик - улице Богдана Хмельницкого;

бульваре Тараса Шевченко - площади Победы - проспекте Победы (от площади Победы до станции метро "Шулявская");

улице Александра Довженко - улице Елены Телиги - улице Дорогожицкой (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);

улице Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);

улице Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);

проспекте Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);

улице Набережно-Рыбальская - Гаванском мосту - улице Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади);

улице Боричев Ток;

Владимирском спуске;

улице Михайловской;

улице Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);

улице Владимирской (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);

улице Шелковичной (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская);

улице Институтской (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской);

мосту Метро;

проспекте Броварском (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье).

Напомним, в Украину с государственным визитом прибыли президент Израиля и президент Германии. Они примут в участие в памятных мероприятиях в Мемориальном центре Холокоста в Бабьем Яру вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.