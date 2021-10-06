Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину. В рамках визита он встретится со своими коллегами из Израиля и Украины и посетит Бабий Яр.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в своем Тwitter-аккаунте в среду, 6 октября.

"Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра", - сказано в сообщении.

Напомним, 29 сентября Украина отметила скорбную дату - начало массовых расстрелов нацистами мирного населения в киевском Бабьем Яру. В этом году, к 80-летию начала массовых убийств, в Украине с 27 сентября по 7 октября проходит ряд памятных мероприятий.

Также "Страна" сообщала, что с государственным визитом в Украину прилетел и президент Израиля. Он примет участие в мероприятиях в Мемориальном центре Холокоста в Бабьем Яру вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и президентом Германии.

Ранее мы писали, что во время визита президент Германии проведет встречу с украинскими чиновниками.