В начале октября избранный в июне новый президент Израиля Исаак Герцог совершит свой первый государственный визит в Украину. Он пробудет в нашей стране 5-7 октября и посетит мероприятия, связанные с 80-й годовщиной массовых убийств в Бабьем Яру.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на посольство Израиля в Украине.

Герцог прибудет в Украину 5 октября по приглашению президента Владимира Зеленского.

В Киеве Герцог выступит на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине резни в Бабьем Яру, встретится с Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и представителями украинской еврейской общины, а также выступит перед Верховной Радой.

Что касается памятных мероприятий по случаю годовщины кровавого эпизода Холокоста, то Герцог примет участие в официальной международной церемонии, посвященной 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру, и открытии киевского Мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру. К делегации президента присоединятся представитель правительства в Украине Зеев Элькин и другие члены Кнессета.

Программа визита израильского президента следующая.

Утро 5 октября - прибытие в Украину, возложение венка к могиле Неизвестного солдата в Киеве.

День 5 октября - участие в официальном приеме в Мариинском дворце. Встреча с Зеленским, совместное заявление для прессы.

Вечер 5 октября - прием Герцога на государственном ужине у Зеленского.

Утро 6 октября - выступление Герцога с обращением к Верховной Раде.

День 6 октября - участие в мероприятии с местной еврейской общиной и встреча с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Выступление с речью на официальной церемонии памяти, посвященной 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру, в Мемориальном центре Холокоста в Бабьем Яру в Киеве.

Накануне поездки в Украину Герцог заявил, что приветствует приглашение Зеленского и "его преданность войне против антисемитизма".

Памятные мероприятия по поводу годовщины событий в Бабьем Яру уже начались в Украине. Сегодня Зеленский сделал заявление в память о жертвах Второй мировой войны и жертвах Холокоста.

Ранее "Страна" рассказывала, как сейчас в Украине трактуют события 80-летней давности и на кого возлагают вину за них.