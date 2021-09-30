80-летие Бабьего Яра: украинская трактовка

Вчера весь мир отметил 80-ю годовщину расстрела евреев в киевском Бабьем Яру – одной из главных трагедий Холокоста времен Великой Отечественной войны. Отметили его, естественно, и в Украине, на территории которой и произошло это трагическое событие.

Со специальным заявлением к годовщине выступил Владимир Зеленский. Президент однозначно оценил Бабий Яр как трагедию и назвал ее главных виновников – германских нацистов.

Однако этим действия госорганов не ограничились. Специальный видеоролик к дате выпустил Институт национальный памяти, который уже восьмой год выступает официальным толкователем отечественной истории и отношения власти к тому или иному событию. И в этом ролике косвенным виновником трагедии Бабьего Яра назван… Советский Союз. Якобы потому, что он был союзником Германии до войны, в связи с чем советские евреи немцев не боялись.

Версия абсолютно бредовая, созданная лишь для того, чтобы лишний раз макнуть СССР, замазав его причастностью к Бабьему Яру.

В дополнение к этому идет еще одна версия, высказанная вчера бывшим директором все того же Института нацпамяти: он сообщает, что немцы устроили убийство евреев потому, что накануне советские подпольщики взорвали дома на Крещатике с немцами.

Однако и в этом случае причина подменяется поводом: очевидно, что нацисты, уже проводившие геноцид евреев в других городах и странах, сделали бы то же и в Киеве, найдя любой повод или даже вообще без повода.

Зачем делается это смещение акцентов в определении виновников трагедии? Дело не только в ненависти к СССР. Его пытаются привязать к трагедии, чтобы скрыть истинных пособников нацистов.

Существуют неоспоримые факты, свидетельствующие, что сбор евреев в Бабьем Яру проходил под контролем украинской полиции, сформированной из членов мельниковского крыла ОУН.

Что газета "Украинское слово", руководство которой осуществлялось членами все той же мельниковской ОУН, осуществляла "информационное сопровождение" антиеврейских акций осени 1941 года и даже призывала доносить на тех евреев, которые сумели избежать расстрела в Бабьем Яру.

И что в честь главного редактора этой газеты Ивана Рогача названы улицы в Киеве и ряде западноукраинских городов.

Для того, чтобы скрыть это прославление нацистских пособников, и делаются попытки переложить вину с больной головы на здоровую. Но это плохо удается даже внутри Украины, а за ее пределами существует только одна версия – та, которая была на самом деле.

ПАСЕ создаст комиссию по свободе слова в Украине

Украинский вопрос является одним из центральных в повестке дня начавшейся сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

То, что ПАСЕ порой полдня посвящает обсуждению ситуации в той или иной стране, новостью не является. Но крайне редко итогом таких обсуждений становится предложение создать специальную комиссию для более детальных выводов. Однако именно так произошло в случае с Украиной: в проект резолюции Ассамблеи по Украине внесен пункт о создании комиссии, которая изучит ситуацию со свободой слова в нашей стране.

Естественно, причиной для такого предложения стало введение украинской властью санкций против целого ряда СМИ, в том числе – против "Страны". Все они перечислены в проекте резолюции как жертвы репрессий, примененных без каких-либо судебных разбирательств.

Что интересно, на фоне обсуждения такой резолюции делегат Украины в ПАСЕ от "Голоса" Леся Василенко вчера заявила, что в повестке дня осенней сессии украинских вопросов… нет.

Впрочем, как выяснилось, "украинскими вопросами" "соросята" считают те, которые вносятся членами украинской делегации. Поэтому "политические преследования коренных народов в Крыму" – это украинский вопрос, а политические преследования СМИ в Киеве – нет.

Но те же "соросята" жалуются, что с их позицией в ПАСЕ не считаются, так что можно не сомневаться. что "неукраинская" резолюция о свободе слова в нашей стране будет принята.

Лишат ли Украину безвиза?

Шоковая информация пришла вчера и из Евросоюза. "Радио Свобода" опубликовала информацию из внутреннего документа ЕС, в котором говорится о том, что несколько ведущих стран объединения – Германия, Франция и Италия – предлагают отменить безвизовый режим для нескольких государств Восточной и Южной Европы в связи с тем, что граждане этих стран используют свободный въезд в шенгенскую зону для незаконного проживания в ней и подачи ходатайств об убежище. В перечне государств, которых хотят лишить льготы от Евросоюза, – Украина.

Хотя информация была неофициальной, она получила такой резонанс, что ее прокомментировали на уровне правительства. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выступила с однозначным опровержением – мол, все эти данные насчет нелегальной миграции касаются других стран нашего региона, но не Украины.

На беду Стефанишиной, информация шла от "Радио Свобода", а потому тезис о "российской дезинформации" в данном случае запустить было невозможно. Пришлось опровергать без "серьезных" аргументов.

Впрочем, вскоре последовало и опровержение от президента Германии Штайнмайера, который назвал отмену безвиза фейком.

С другой стороны, в материале Радио "Свобода" и не шла речь о принятом решении по отмене. Там говорилось о подготовленном документе о нарушения безвизового режима, который допускает такую возможность.

Безусловно, реализация подобной инициативы стала бы большой неприятностью для значительной части населения, которая уже привыкла к безвизу. Но еще больший урон она нанесла бы декларируемому проевропейскому курсу власти, так как безвиз – это единственное осязаемое достижение такого курса (чего нельзя сказать об ассоциации, которая привела к значительным экономическим убыткам). И его отмена разорвет единственную нить, которая связывает Украину с Европой.

ЕС закрывается: прием окончен?

Вчера из ЕС пришла и другая новость, формально Украины не касающаяся, но крайне важная для нас в плане выяснения реальных настроений в этом сообществе. И они, судя по всему, действительно направлены на изоляцию ЕС от внешнего мира.

Только так можно трактовать тот факт, что страны - участницы союза не смогли согласовать, казалось бы, дежурное заявление о безоговорочной европерспективе для балканских стран: Сербии, Черногории, Северной Македонии, Косово, Албании, Боснии и Герцеговины.

"Дежурное" – потому что подобное обязательство Брюссель давал не один раз. Впервые – еще 18 лет назад. В последний раз – совсем недавно, в прошлом году, когда руководство ЕС даже назвало дату вступления всего "балканского конгломерата" – 2024-2025 годы.

И вот теперь оказывается, что многократно данное обещание подтвердить невозможно. Больше того, у некоторых из этих стран (как и у Украины) даже хотят забрать безвиз.

Что это значит для нас? Все элементарно: если даже Сербия с Албанией, которым все было обещано, вызывают сопротивление внутри ЕС, то Украине вообще рассчитывать не на что. Ни в краткосрочной перспективе, ни в какой-либо другой.

"Динамо": в Мюнхене без шансов. Надежда ­– на Барселону

Когда "Динамо" вылетало в Мюнхен на игру с "Баварией", эксперты обсуждали особенности состава, который Мирча Луческу выпустит против лидера группы. Возникали вопросы насчет того, готов ли Бущан вернуться в ворота, насколько серьезной будет потеря Буяльского.

Но все оказалось гораздо проще: с первых минут матча на поле были команды с двух разных планет. И неважно – с Бущаном или Бойко, с Буяльским или без него, ­– шансов у киевлян в этом матче не было. 0:5 ­– это еще не худший результат.

Вчера мы наглядно увидели, почему "Бавария" уехала из Барселоны в первом туре с крупной победой. И если вспомнить позавчерашние "Реал" с "Интером", то можно предположить, что и для них встреча с сегодняшней мюнхенской командой, скорее всего, закончилась бы не лучше, чем для каталонцев. Разве что "Шериф" мог бы иметь шансы.

Но "Шахтер" и его соперники играют в другой группе, поэтому шансы следует подсчитывать для "Динамо" и его соперников. Поскольку единоличный фаворит в этой группе уже обозначился, борьба будет идти за оставшиеся три места.

И вот тут после второго тура вырисовалась неожиданная ситуация: последнее место занимает "Барселона" - переживающая не лучшие времена, но все же не настолько, чтобы быть последней.

Между тем, становится очевидно: для продления своей жизни в текущем евросезоне "Динамо" нужно добиться положительного баланса именно в играх с "Барселоной". То есть в ближайших двух матчах Лиги чемпионов.