В Европейском союзе рассматривают возможность отменить безвизовый режим для Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на внутренний документ ЕС.

В нем говорится, что ряд стран Евросоюза (в первую очередь Германия, Франция и Италия) предложили отменить безвизовый режим для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан, так как граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и массово подают ходатайства об убежище.

В документе в первую очередь речь идёт о молдаванах, которые, как уже писала "Страна", массово просят статус беженца в Германии.

Также, согласно документу, число прошений о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца в странах ЕС увеличилось более чем на 50%.

Франция указала проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии. Бельгия жалуется на Молдову, а Чехия пожаловалась на Грузию, Молдову и Украину.

Ранее мы писали, как украинцам попасть в ЕС по безвизу после вакцинации.

Также сообщали, что Украина согласовала безвиз с островным государством в Индийском океане.

Кроме того, как сообщалось, Италия вернула безвиз для украинцев, но с обязательной 5-дневной самизоляцией