В Беларуси, где ранее разрешили вакцинироваться гражданам 73 стран, отменили безвизовый режим для пяти государств. Граждане США, Бразилии и Гондураса и Китая без визы больше не смогут посещать республику.

Соответствующий указ об этом подписал белорусский президент Александр Лукашенко, пишет "Sputnik Беларусь", в четверг, 16 сентября.

Подписанием документа президент внес изменения в список стран, гражданам которых можно въезжать в республику без визы сроком на 30 суток.

Согласно указу, безвизового посещения Беларуси лишились американцы, бразильцы, китайцы, и граждане Гондураса.

При этом без визы посетить республику могут граждане Ирана, Пакистана, Египта, ЮАР и Иордании. Для этого им нужно будет дополнительно получить визу в Европейский союз или Шенгенскую зону, а также заранее приобрести обратные билеты из республики.

Документ вступает в силу 17 октября.

Ранее мы рассказывали, что Беларусь продлила действие ограничений на въезд для украинцев и писали, кого они не коснутся.

Также сообщали, что в прошлом году Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать безвиз белорусам.