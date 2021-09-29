Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала информацию о том, что в Евросоюзе рассматривают возможность отменить безвиз для Украины. По ее словам, эти сообщения являются фейковыми.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 29 сентября.

"Я расцениваю это, как инсценировку перед саммитом Украина-ЕС (саммит состоялся в прошлом году, перед ним много говорилось об отмене безвиза - Ред.). Полностью могу опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима. Моя позиция основана на официальном отчете Европейского союза, по результатам которого принимается решение о продлении или приостановке безвиза. А он говорит о том, что Украина соответствует безвизовым критериям", - сказала Стефанишина.

Кроме того, по ее словам, в ежегодном отчете ЕС, который опубликовали около месяца назад, говорится о том, что количество мигрантов из Украины уменьшается.

"Эти негативные цифры, которые опубликовали в СМИ, касаются других стран", - добавила она.

Напомним, сегодня "Радио Свобода" со ссылкой на внутренний документ ЕС, опубликовало информацию о том, что в ЕС рассматривают возможность отменить безвизовый режим для Украины.

В нем отчете говорится, что, в частности, Германия, Франция и Италия предложили отменить безвизовый режим для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан, так как граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и массово подают ходатайства об убежище.

Напомним, в октябре 2020 года посол Украины при ЕС пугал отменой безвиза из-за решения КСУ по декларациям. После этого Стефанишина заявила, что поводов для беспокойства нет.