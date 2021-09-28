Новая атака: зачем СБУ нужен домашний арест для Антонины Белоглазовой

Власть начала новый виток репрессий против журналистов "Страны". Вчера спецкора нашего издания Антонину Белоглазову вызвали в СБУ на допрос. Ее делают подозреваемой по уголовному делу, связанному с подделкой документов в то время, когда она была в 2019 году главой Партии Шария (по этому же делу проходят и другие люди, руководившие партией).

Кроме того, СБУ ходатайствует о взятии Антонины Белоглазовой под ночной домашний арест.

Сама Антонина заявляет, что ее хотят сделать подозреваемой в преступлениях, которые она не совершала и что дело против нее сфабриковано. И в его материалах отсутствуют какие-либо доказательства ее вины.

Редакция "Страны" оказывает Антонине Белоглазовой необходимую правовую помощь в этом деле.

Занимаясь преследованием журналистов "Страны", спецслужба тем самым признает, что санкции, введенные против издания президентом и его СНБО, оказались бесплодными.

"Страну" по-прежнему читают и цитируют, в том числе в кабинетах власти, – и это, вероятно, очень не нравится Банковой. Потому и дана отмашка на фабрикацию дел против наших журналистов.

Но и эта попытка нелепа и бездарна, а потому закончится таким же фиаско, как заканчивались все атаки на "Страну". При этом хозяину Банковой стоит вспомнить о том, что "Страну" атаковал еще его предшественник – и он больше не хозяин Банковой. Комментарии излишни.

Битва за "Северный поток - 2": выбьет ли Киев преференции для украинской ГТС

Международная политика для украинской власти тем временем все больше превращается в международную экономику. В том плане, что по Украине все сильнее бьют экономические последствия навязанного ей семь лет назад политического курса.

На сегодняшний день таким последствием стал "Северный поток-2". Последствием неотвратимым – с чем уже украинская власть смирилась. И все, чего она хочет добиться, – это выбить хоть что-то для украинской газотранспортной системы до того момента, пока "СП-2" не заработал.

Вчера глава "Нафтогаза" Юрий Витренко выступил с предложением: "Немецкий регулятор не должен сертифицировать "Северный поток - 2" до разблокирования Россией украинского газопровода для третьих сторон". Витренко объясняет свое предложение тем, что в случае, если "СП-2" будет доступен для третьих сторон, то он окажется в привилегированном положении по сравнению с другими трубами, идущими из России в Европу.

Главу "Нафтогаза" понять можно: он пытается спасти хоть что-то, надеясь, что западные компании получат доступ к украинской трубе и будут закупать газ на российско-украинской границе, а "Нафтогаз" будет отбирать его по дороге и тем самым сохранится экономия на виртуальном транзите (правда, непонятно, в чей карман идет эта экономия). Но логика в предложении Витренко хромает.

Дело в том, что немецкий регулятор, который будет сертифицировать "СП-2", может заниматься исключительно данным газопроводом. Он просто не уполномочен решать вопросы украинской ГТС, "Турецкого потока" или российско-китайского газопровода.

Так что, формально обращаясь к немецкому регулятору, глава "Нафтогаза" на самом деле обращается к американскому спецпредставителю по "СП-2" Амосу Хохштейну – в надежде, что тот надавит на правительство Германии, которое, в свою очередь, надавит на своего регулятора.

Однако шансы тут ничтожны. В том числе и из-за ситуации на европейском энергорынке, который страдает от дефицита газа.

Поэтому Витренко стоит уже задуматься над вопросом о наполнении украинской трубы водородом. Это, пусть и фантазия, зато экологичная и не напрягающая никого.

Венгерская газовая "зрада": почему Будапешт "предал" Украину

Шутки шутками, а превращение украинской ГТС в кучу металлолома может произойти даже быстрее, чем в среднесрочной перспективе, о которой постоянно говорят.

Вчера правительство Венгрии подписало с "Газпромом" 15-летний контракт о поставках российского газа. Цена не сообщается, но очевидно, что она намного ниже, чем то, что сейчас выдает европейская биржа.

Интересно, что при сохранении цены в тайне один пункт соглашения был оглашен даже до его подписания: в нем говорится, что газ будет поступать в Венгрию в обход территории Украины.

Этот пункт уже вызвал громкий дипломатический скандал между двумя столицами. Киев заявил, что это решение является "политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям". А Будапешт ответил: не лезьте в наши внутренние вопросы, мы сами будем решать, как обеспечить недорогой газ для венгров, чтобы они не замерзли зимой.

На самом деле, для того, чтобы состоялся контракт о поставке газа в обход Украины, нужно желание двух сторон. Желания одного "Газпрома" мало. Но именно украинская власть (и прошлая, и нынешняя) сделала все, чтобы у Будапешта возникло такое же желание, как и у Москвы.

Сколько раз венгры на всех уровнях просили украинское руководство, чтобы оно вернуло их языку в Закарпатье те права, которые у него были до 2017 года (то есть до принятия Верховной Радой закона об образовании, а потом и закона о госязыке)? Для перечисления не хватит пальцев двух рук.

Но за четыре года в Будапеште поняли, что их водят за нос и что никто не собирается обеспечивать венгерскую диаспору правами, положенными по Европейской хартии региональных языков и языков нацменьшинств (которую Украина ратифицировала).

И после этого вряд ли украинскому МИДу стоит удивляться, что венгерская власть действует "в ущерб украинско-венгерским отношениям", которые безнадежно испорчены именно Киевом.

У Украины уже практически нет соседей, с которыми она не побила бы горшки из-за своей националистической идеологии. Так что не стоит удивляться тому, что все они готовы отказаться от использования украинской ГТС. Раньше нужно было думать.

900 мдрд рублей для Донбасса: к чему готовится Путин

Пока мысли украинских руководителей заняты "Северным потоком - 2", "зрада" подступает и с другой стороны. "Радио Свобода" опубликовала полученные от украинской разведки закрытые документы российского правительства, согласно которым Москва планирует выделить на социально-экономическое развитие неподконтрольных Киеву районов Донбасса 900 млрд рублей в течение трех лет, с 2022-го по 2024-й.

900 млрд рублей за три года – это 300 млрд рублей или 110 млрд гривен в год. Только на зарплаты бюджетникам и пенсии, без учета военных расходов. Цель, записанная в закрытом документе, – уравнять доходы жителей Донбасса с доходами жителей соседней Ростовской области.

Кстати, зарплаты в Ростовской области меньше киевских (правда, о пенсиях вспоминать не будем), но для большинства украинских регионов они выглядят манной небесной. А ведь очевидно, что основная политическая цель подобного решения – показать, что жизнь на неподконтрольных территориях Донбасса лучше, чем на том же Донбассе, находящемся с нашей стороны линии разграничения. Где и без того настроения в отношении украинской власти весьма негативные.

Стратегически такое решение тоже понятно: на сегодняшний день ситуация на Донбассе зависла в неопределенном состоянии, которое бесконечно продолжаться не может: рано или поздно линия разграничения двинется или в одном, или в другом направлении. Поскольку Москва разуверилась в желании украинской власти присоединить Донбасс к Украине мирным путем (то есть через Минские соглашения), она начала обустраивать жизнь в этом регионе исходя из того, что нынешнее положение сохранится надолго. Что, в свою очередь, будет усиливать интеграцию этих территорий в Россию и минимизирует шансы на их реинтеграцию в Украину.

Может ли Украина остановить этот проект? Только в том случае, если будет реализована политическая часть Минских соглашений, чего Киев делать категорически не хочет.

Куда пойдет Германия после выборов?

В Германии состоялись исторические парламентские выборы. Исторические потому, что, во-первых, после них Ангела Меркель уходит в отставку, во-вторых, ее партия ХДС – ХСС получила рекордно низкие показатели и по итогам голосования оказалась второй.

Правда, отставание от СДПГ не катастрофическое – всего лишь 2%, и вероятность того, что христианские демократы снова окажутся у власти, остается. Вопрос в том, с кем будет новая коалиция: снова с социал-демократами или с "зелеными" и свободными демократами. Но есть еще вариант коалиции СДПГ с теми же двумя "малышами". И он тоже вполне вероятен (в таком случае премьер-министром станет Олаф Шольц).

Но вне зависимости от того, кто будет основой новой коалиции - ХДС или СДПГ или обе сразу, уже очевидно, что существенных подвижек в политике Германии не будет. Это касается и вопроса "Северного потока-2", и постепенного обособления Евросоюза от США. С этим Украине нужно считаться как с фактом уже состоявшимся.

Больше того, учитывая фактор ухода с политической арены Меркель, теперь в европейских делах возрастет роль французского президента Эммануэля Макрона как более опытного их участника. А отношения между Францией и США из-за "австралийского инцидента" на сегодняшний день опустились на самый низкий уровень со времен генерала Де Голля, который вывел Париж из военной организации НАТО. И это также нужно будет иметь в виду.