Вчера, 26 сентября, в Германии прошли исторические выборы в Бундестаг (парламент страны - Ред.), по итогам которых блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) потерпел поражение, показав наихудший результат в истории - блок канцлера Меркель получил 24,1% голосов.

А победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) завоевав 25,7% голосов избирателей. Таковы официальные данные немецких выборов после обработки 100 % бюллетеней на всех округах.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Федеральной избирательной комиссией (ФИК).



Всего в Бундестаг нового, 20-го по счету, созыва проходят шесть политических объединений: помимо СДПГ и ХДС/ХСС, это "Зеленые", которые заняли третье место с 14,8% голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, и Левая партия с 4,9%.

Последняя попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах. Согласно Закону о выборах ФРГ, в таком случае партии предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам).

Стоит отметить, что партия канцлера Ангелы Меркель (ХДС) потерпела поражение и в ее собственном округе, по которому она избиралась в Бундестаг почти 30 лет.

Меркель постоянно побеждала в округе Мекленбург (бывшая ГДР) с момента воссоединения Германии в 1990 году, восемь раз подряд.

Инфографика РИА "Новости"

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