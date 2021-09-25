Со вчерашнего вечера неизвестные люди, назвавшиеся сотрудниками СБУ, пытались вручить подозрение спецкору "Страны" Антонине Белоглазовой.

Они даже ночевали в подъезде у консьержки и в конце концов просто бросили "пидозру" под дверь.

"Они оставили у меня под дверью какую-то бумажку с надписью "пидозра", лично мне они ничего в руки не вручали", - рассказала Антонина Белоглазова.

Скорее всего, речь идет о уголовном деле по "Партии Шария", которую ранее возглавляла Белоглазова.



Вчера СБУ заявила, что вручила подозрение "руководителям Партии Шария" по статье 205-1 УК (подделка документов для госрегистрации). В том числе подозрение было вручено Алле Бондаренко - маме Ольге Шарий.

"Антонина Белоглазова никаких документов не подделывала. И подозрение ей – это чистая фабрикация и продолжение наездов власти на неугодные СМИ. Редакция "Страны" окажет Антонине Белоглазовой всю необходимую правовую поддержку", - заявил главный редактор "Страны" Игорь Гужва.