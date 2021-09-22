Страны НАТО поддержали инициативу Франции и ФРГ и согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли. По ее словам, ситуация, когда Австралия разорвала многомиллиардный контракт с Францией о поставке Канберре подводных лодок, показала, что в НАТО нет реального политического диалога между странами.

"Причина существования НАТО - трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе Германии начать пересмотр стратегической концепции альянса",- сообщила Парли на заседании Сената Франции.

На прошлой неделе США, Австралия и Великобритания объявили о заключении соглашения AUKUS, которое подразумевает оснащение Австралии американскими атомными подлодками. Из-за этого Канберра отказалась от контракта с Парижем, сделка оценивалась в $66 млрд. Франция отозвала для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры, а министры обороны Великобритании и Франции отменили встречу.

Главы МИДов стран Евросоюза выразили солидарность с Францией в связи с решением Австралии отказаться от закупки французских подводных лодок в пользу соглашения с США и Великобританией.

Напомним, лидеры США, Великобритании и Австралии объявили о новом соглашении AUKUS (сокращение от Австралии, Соединенного Королевства и США), по условиям которого Австралия получит атомные подлодки от США, а контракт с Францией на 56 млрд долларов Канберра расторгла. Детали этого партнерства были согласованы на саммите Большой семерки в июне в английском Корнуолле. При этом президент Франции Эммануэль Макрон даже не знал об этом.

Как сообщалось, в связи с созданием Австралией, США и Великобританией нового военного блока AUUKUS Франция отзывает из первых двух названных стран послов для консультаций. В частности, Париж не устраивает выход Канберры из соглашения по подлодкам на 56 миллиардов евро с французской компанией Naval Group.

Также "Страна" писала, что на Западе появился еще один военный блок. Австралия, Британия и США подписали соглашение о создании трехстороннего союза по военно-морскому сотрудничеству AUUKUS.