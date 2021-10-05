Во вторник, 5 октября, президент Израиля Ицхак Герцог вылетел с первым визитом в Украину. В Киеве он будет участвовать в памятных мероприятиях, посвященных годовщине трагедии Бабьего яра.

Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте.

"Лечу в Украину с первым государственным визитом по приглашению президента Украины Зеленского на 80-ю годовщину массового убийства в Бабьем Яре", - написал Герцог.

Во время визита он примет участие в мероприятиях в Мемориальном центре Холокоста в Бабьем Яру вместе с Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и президентом Германии.

Напомним, 29 сентября Украина отметила скорбную дату - начало массовых расстрелов нацистами мирного населения в киевском Бабьем Яру. В этом году, к 80-летию начала массовых убийств, в Украине с 27 сентября по 7 октября проходит ряд памятных мероприятий.

Также сообщалось, что избранный в июне президент Израиля Ицхак Герцог пробудет в Украине с 5 по 7 октября. Он примет участие в мероприятиях, встретиться с представителями украинского правительства и представителями еврейской общины и выступит перед парламентом.